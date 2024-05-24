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В случае легализации б/у запчастей страховщики начнут занижать выплаты по ОСАГО

В случае легализации б/у запчастей страховщики начнут занижать выплаты по ОСАГО

Автор:
24 мая 2024 14:49
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   запчасть   машина   страховка   
881
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Узаконить применение подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО могут уже в нынешнем году. Страховое сообщество заявляет, что это позволит серьёзно сократить сроки ремонта на фоне дефицита новых деталей. Однако, как заявил юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько, на деле легализация б/у запчастей позволит страховым компаниям на законных основаниях занижать выплаты по ОСАГО.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   запчасть   машина   страховка   
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5  комментариев
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41k
АнтонПолднев Час назад
Всё по всем известным законам - страховые всеми силами стараются поднять стоимость страховки и всеми силами стараются снизить страховые выплаты. Цель - заработать как можно больше, раз государство выдало картбланш.
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8k
Николай 50 минут назад
ну максимально минимальное состояние бу запчасти, это должно быть пропорционально цены страховки, потому как иначе о безопасности можно забыть...
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52k
Элек Мек 54 минуты назад
Ну да ну да,сейчас то они платят честно и по совести.
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20k
speaktr-st 57 минут назад
Уже лет 10 мусолят эту тему, каждый год такие "новости". Страховое сообщество это хочет сделать давным-давно (как только ОСАГО появилось). Пуканы подрываются регулярно, это уже как новость о том, что скоро будет Новый Год.
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96k
Херанука Паибалу Час назад
....НИИ автомобильного транспорта пришли к выводу, что использование бывших в употреблении деталей сократит сроки ремонта по «обязательной автогражданке» на 80–90%....(с)
ТВАРИ
Они дадут гарантию БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО, "починенного" запчастями б\у ?
Рычаги подвески, рулевого, тормозной системы, освещения, систем безопасности, элементов силового каркаса кузова ?????????????????
НЕТ КАНЕШ
ТВАРИ
ПРОСТО ТВАРИ
.
ГОРИТЕ В АДУ !
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1309 постов (1301 в горячем)

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