В случае легализации б/у запчастей страховщики начнут занижать выплаты по ОСАГО

Бывшие в употреблении детали c различных авторазборов окажутся заметно дешевле новых. По словам Сергея Радько, при расчёте компенсации по ОСАГО страховая компания может опираться на среднюю стоимость таких запчастей, что, соответственно, снизит общую величину выплаты.



Как отметил юрист, на фоне дефицита запчастей сейчас компенсации выплачиваются в основном денежными средствами, а не направлением на сервис — страховые компании опасаются затягивания сроков ремонта, что приведёт к вынужденным неустойкам. Несколько дней назад сообщалось, что с начала нынешнего года сроки поставок в среднем увеличились до 45 дней, то есть почти вдвое, а по некоторым направлениям деталей можно ждать до трёх месяцев.



Ещё об одном неочевидном негативном эффекте легализации подержанных запчастей изданию заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, это может привести к всплеску угонов — распространённые модели будут угонять для того, чтобы разбирать на запчасти и сбывать их через авторазборы.



Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявлял о продолжении деятельности по узакониванию подержанных запчастей в сфере ОСАГО в конце прошлого года. Тогда он упоминал о планах провести ряд тематических исследований. Одно из них уже завершено: в НИИ автомобильного транспорта пришли к выводу, что использование бывших в употреблении деталей сократит сроки ремонта по «обязательной автогражданке» на 80–90%. Соответственно, страховщики смогут снова вернуться к направлениям на сервис как способу компенсации ущерба.