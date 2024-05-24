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Водитель скорой помощи решил поиграть в учителя

Водитель скорой помощи решил поиграть в учителя

Автор:
24 мая 2024 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   скорая помощь   учитель   
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Инцидент произошел на трассе Красноярск — Енисейск. Водитель скорой помощи очень сильно обиделся на водителя самосвала и начал строить из себя учителя, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   скорая помощь   учитель   
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9  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
т.е. он типа очешуительно спешит, но поучить время нашел...
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16k
Александр 2 минуты назад
Если самосвал был загружен - он по регламенту не может съезжать на обочину. Любой перепад поперечной высоты - и он кувырнётся в кювет! Чудила на "скорой" ещё бы бетономешалку попробовал поучить, идиота ошмёток...
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28k
EvilHomer Час назад
Водитель скорой пи.........с.
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8k
Neo Час назад
Уволить на}{Yй! Нервным не место за рулём!
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921k
А.Берестенко 2 часа назад
А может это платная скорая?
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4k
kuchipachi 2 часа назад
в большинстве случаев я за скорую, но в данном видео водитель скорой - идиот.
Видео без звука и не понятно был ли включен звуковой сигнал. Но даже если и был включен, то самосвалу деваться уже некуда особо было когда скорая приблизилась к нему т.к. полоса справа уже кончилась. но даже главное не в этом. при включенном звуковом сигнале самосвал мог и раньше уступить, тут без звука судить сложно, а вот водитель скорой... после того, как самосвал остался в полосе, то у скорой была куча времени обогнать его. но скорая зачем то маневр обгона начала именно тогда, когда на встречке были машины, провоцировав дтп. и это я молчу вообще о том, что заниматься учительством на трассах и не только, а тем более водителям со спец сигналами - это, как минимум, безрассудно
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1k
DuckTales 2 часа назад
Вот поэтому я их и боюсь ...
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Корону надел мудила. Когда его уволят пойдём работать на самосвал .
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7k
Babangdida 2 часа назад
Обоих на лишение прав пожизненно. Таким не место на дороге.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1514 постов (1537 в горячем)

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