Водитель скорой помощи решил поиграть в учителя

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Инцидент произошел на трассе Красноярск — Енисейск. Водитель скорой помощи очень сильно обиделся на водителя самосвала и начал строить из себя учителя, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.
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Видео без звука и не понятно был ли включен звуковой сигнал. Но даже если и был включен, то самосвалу деваться уже некуда особо было когда скорая приблизилась к нему т.к. полоса справа уже кончилась. но даже главное не в этом. при включенном звуковом сигнале самосвал мог и раньше уступить, тут без звука судить сложно, а вот водитель скорой... после того, как самосвал остался в полосе, то у скорой была куча времени обогнать его. но скорая зачем то маневр обгона начала именно тогда, когда на встречке были машины, провоцировав дтп. и это я молчу вообще о том, что заниматься учительством на трассах и не только, а тем более водителям со спец сигналами - это, как минимум, безрассудно