Смартфон сам вызвал сотрудников ДПС на место "аварии"

Прибыв на место, полицейские не зафиксировали факт ДТП, но обнаружили стоящий на обочине автомобиль FAW. После разговора с 23-летним водителем инспекторы выяснили, что во время движения тот проколол колесо и остановился на обочине для замены. При этом водитель случайно положил мобильный телефон на капот машины и забыл о нем.



Во время движения телефон соскользнул с капота и самостоятельно передал сообщение о случившемся дорожно-транспортном происшествии в Единую службу спасения.