Смартфон сам вызвал сотрудников ДПС на место "аварии"

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Ночью в дежурную часть полиции по Лискинскому району от диспетчера поступило сообщение о ДТП на 7-м километре автодороги «Лиски-Давыдовка». Экипаж ДПС, состоящий из инспектора Александра Макарова и Игоря Тимченко, незамедлительно выдвинулся по указанному адресу.
Прибыв на место, полицейские не зафиксировали факт ДТП, но обнаружили стоящий на обочине автомобиль FAW. После разговора с 23-летним водителем инспекторы выяснили, что во время движения тот проколол колесо и остановился на обочине для замены. При этом водитель случайно положил мобильный телефон на капот машины и забыл о нем.
Во время движения телефон соскользнул с капота и самостоятельно передал сообщение о случившемся дорожно-транспортном происшествии в Единую службу спасения.
Во время движения телефон соскользнул с капота и самостоятельно передал сообщение о случившемся дорожно-транспортном происшествии в Единую службу спасения.
Владелец телефона пояснил, что само устройство для него не столь важно, насколько ценная информация, хранившаяся в нем. Полицейские предложили молодому человеку воспользоваться встроенной функцией геолокации для поиска утерянного устройства. Благодаря проведенным поискам, местонахождение смартфона было быстро установлено, и устройство было возвращено его владельцу. Водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД за доброе отношение и оказанную помощь в поиске мобильного телефона.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили машина смартфон
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а .. каким устройством они искали, через какое приложение ?
или просто позвонили на него ..
как я понял, он передал сообщение о дтп, потому что упал с капота ..
как то так