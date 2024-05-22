FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12987 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Смартфон сам вызвал сотрудников ДПС на место "аварии"

Смартфон сам вызвал сотрудников ДПС на место "аварии"

Автор:
22 мая 2024 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   смартфон   
1169
1
1
Ночью в дежурную часть полиции по Лискинскому району от диспетчера поступило сообщение о ДТП на 7-м километре автодороги «Лиски-Давыдовка». Экипаж ДПС, состоящий из инспектора Александра Макарова и Игоря Тимченко, незамедлительно выдвинулся по указанному адресу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   смартфон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Graboid 49 минут назад
<<воспользоваться встроенной функцией геолокации>>
а .. каким устройством они искали, через какое приложение ?

или просто позвонили на него ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев Минуту назад
Чёт какой-то интересный телефон. Узнать бы что за модель. И послушать бы его переговоры с диспетчером 112, в потом с дежурным ОВД...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
Александр Мамлеев 19 минут назад
вот что за привычки: положить что-то на капот, крышу... Сколько случаев с телефонами, фотоаппаратами, сумочками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Карл Карл 37 минут назад
что за смартфон такой, который сам сообщения передает, если потерялся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor Час назад
Покупайте наших слонов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1300 постов (1291 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Китайские компании научились создавать память HBM
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#интересно#Автовсячина#аварии#кошка#Юмор#роль#США
#в мире#автомир#Прикол#кино#фильм#ДТП#факты#истории#конфликт#Реакция
#люди#животные#история#полиция#кот#авто аварии#Разное#съемка#забавно#интересное
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро McLaren представил очень мощный электровелосипед McLaren представил очень мощный электровелосипед Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом 100-летний электрокар выставили на продажу 100-летний электрокар выставили на продажу Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворульных автомобилей выпущенных до 1989 года Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворульных автомобилей выпущенных до 1989 года

На что жалуетесь?

Вернуться