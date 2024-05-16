США повысили пошлины на электрокары из Китая - с 25 до 102%. Эксперты опасаются эффекта бумеранга

Резкий поворот в таможенной политике президент США объяснил желанием защитить американских автопроизводителей от нечестной конкуренции. Потенциальная экспансия дешёвых китайских электрокаров в страну может поставить под угрозу целую отрасль, что отразится на состоянии экономики в целом и жизни заводских рабочих в частности. Кроме того, власти страны уже заявили о вероятной угрозе кибербезопасности, которую несут машины из Китая. Наконец, протекционистская мера должна выступить средством защиты тех финансовых вливаний, которыми страна стимулирует локальное производство и продажи электрокаров.



Эксперты опасаются, что Китай введёт симметричные ответные меры, и это негативно отразится на состоянии американской экономики. Многие местные автопроизводители присутствуют на китайском рынке, к примеру Chevrolet и Cadillac, а для Buick рынок КНР вообще стал основным. Торговая война может коснуться и компаний, которые на первый взгляд не имеют отношения к конфликту, скажем, Mercedes-Benz, поставляющая в Китай электрокары, собранные на американском заводе. Ещё одно неочевидное следствие такой политики — рост цен на электрокары, собранные в США, который более не будет сдерживаться за счёт альтернативных предложений.



Впрочем, другие эксперты называют шаг Байдена скорее политическим. В условиях, когда реальный объём экспорта электромобилей из Китая крайне невысок, он должен укрепить позиции действующего президента на фоне предстоящих в ноябре выборов.



С той же самой мотивацией — уберечь от несправедливой конкуренции — с 7.5 до 25 % выросли ввозные пошлины на литий-ионные аккумуляторы. Власти США заявили, что Китай контролирует до 90 % критически важных ресурсов, что создаёт неприемлемые риски для американских цепочек поставок и, как следствие, экономической безопасности.



Основной отраслевой профсоюз США United Auto Workers уже поддержал Байдена. Между тем главы целого ряда автомобильных компаний, в частности BMW и Stellantis, ранее выступили с заявлениями, что подобная практика не способствует честной конкуренции и свободному рынку. В свою очередь, пекинский МИД заявил, что рост тарифов негативно скажется на атмосфере двустороннего сотрудничества. Ведомство призвало США отменить дополнительные пошлины и оставило за собой право на ответные меры для защиты прав и интересов страны.