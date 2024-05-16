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США повысили пошлины на электрокары из Китая - с 25 до 102%. Эксперты опасаются эффекта бумеранга

США повысили пошлины на электрокары из Китая - с 25 до 102%. Эксперты опасаются эффекта бумеранга

Автор:
16 мая 2024 17:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   США   авто   автомир   автомобили   машина   налог   пошлина   санкции   электромобиль   
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Президент США объявил об увеличении ввозных пошлин на целый ряд товаров из Китая. Главное повышение коснулось электромобилей: тариф вырос с 25 до 102 %. Тем самым власти страны фактически запретили китайским компаниям легальную деятельность на местном рынке. Китай уже заявил о готовности нанести ответный удар. Эксперты считают, что протекционистская мера может сказаться и на американских производителях.

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Метки: Автовсячина   Китай   США   авто   автомир   автомобили   машина   налог   пошлина   санкции   электромобиль   
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9  комментариев
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18k
ron Час назад
Страна, имеющая много бумажек, начала великий бой со страной, имеющей реальные товары.
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Fishki_surfer 17 минут назад
Похоже, Маску не помог его недавний визит в Китай.
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10k
Alex 51 минуту назад
Косорылые ублюдки хотели на двух стульях усидеть. Жрите теперь полной ложкой
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
"Власти США заявили, что Китай контролирует до 90 % критически важных ресурсов"
Если Китай хоть часть запретит вывозить эти ресурсы в Пендостан.. пендоские машины вообще смысла не будет производить..они золотыми станут по цене..и нахер никому не нужными)
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
102-это что ..какое-то сакральное число у Бидона)
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35k
Ego sum qui sum Час назад
любой торговый спор по товарам индивидуального потрябления к котормы можно с натяжкой отнести и автомобили обречен на провал, ввиду чсленности китайцев
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1282 поста (1274 в горячем)

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