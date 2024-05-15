В Джубге пьяные туристы чуть не утопили в Черном море BMW, пытаясь сделать красивое фото

Идея снять контент на Центральном пляже была надёжной как швейцарские часы, но что-то пошло не так.
Несколько туристов подкрепились чачей и решили снять красивые фото с отдыха. Где? Конечно же, на пляже. Расценив, что фото и видео из машины у кромки воды будут эффектными, парни дотолкали авто до нужного места и принялись ездить туда-сюда.
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А потом природа показала, кто здесь главный. Когда начался прилив, выехать из моря недоблогеры уже не смогли.
Авто прочно застряло в песке, и на его вызволение ушло не менее двух часов.
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В принципе, съемки получились эффектными. Правда, ценой лишения водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но это же мелочи, не так ли? Хотя, если учесть еще и стоимость ремонта...
Кажется, мужики просчитались, но где?
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Какой, нахрен, прилив в Черном море? Нет, он там, конечно, есть, но максимальная разница между приливом и отливом порядка 10 см. Здесь просто ветром волну нагнало.