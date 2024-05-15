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В Джубге пьяные туристы чуть не утопили в Черном море BMW, пытаясь сделать красивое фото

В Джубге пьяные туристы чуть не утопили в Черном море BMW, пытаясь сделать красивое фото

Автор:
15 мая 2024 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Джубга   Черное море   авто   лишение водительских прав   туристы   утопили машину   
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Идея снять контент на Центральном пляже была надёжной как швейцарские часы, но что-то пошло не так.

Несколько туристов подкрепились чачей и решили снять красивые фото с отдыха. Где? Конечно же, на пляже. Расценив, что фото и видео из машины у кромки воды будут эффектными, парни дотолкали авто до нужного места и принялись ездить туда-сюда.


А потом природа показала, кто здесь главный. Когда начался прилив, выехать из моря недоблогеры уже не смогли.


Авто прочно застряло в песке, и на его вызволение ушло не менее двух часов.


В принципе, съемки получились эффектными. Правда, ценой лишения водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но это же мелочи, не так ли? Хотя, если учесть еще и стоимость ремонта...

Кажется, мужики просчитались, но где?

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Метки: BMW   Джубга   Черное море   авто   лишение водительских прав   туристы   утопили машину   
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7  комментариев
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9k
Андрей 58 минут назад
Это ж насколько надо не любить свою машину, чтобы так в соли её купать?
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699
Guilty Pleasure 11 минут назад
именно из-за таких уникомов с нами до сих пор не контактируют инопланетяне
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62
Nike_sergey Taurus 17 минут назад
Чем тупее особь, тем дальше бежать за трактором.....
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3k
Radugananebe 58 минут назад
Ну фото получились эффектные. В принципе, цель достигнута.
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26k
SolomonA 59 минут назад
"Когда начался прилив"
Какой, нахрен, прилив в Черном море? Нет, он там, конечно, есть, но максимальная разница между приливом и отливом порядка 10 см. Здесь просто ветром волну нагнало.
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442
Dima Час назад
врачи не помогут , т.к. мозг отсутствует!
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7k
pinbalist Час назад
Музыкальное оформление - 100% попадание.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2085 постов (2075 в горячем)

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