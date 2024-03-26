BMW представила концепт электрического кроссовера Vision X, который выйдет в следующем году

Концепт призван демонстрировать последние веяния в стилистике BMW, но при этом его облик насыщен отсылками к классическим моделям. Это не только традиционный изгиб Хофмайстера, но и форма решётки радиатора, напоминающей «ноздри» оригинального седана Neue Klasse, а также пропорции кузова в целом. Оптика выполнена в том же стиле, что и на одноимённом седане.



Концепт получил динамичный купеобразный силуэт, который сочетается с угловатыми колёсными арками. В итоге, как утверждается, Vision Neue Klasse X на 20% аэродинамичнее серийных вседорожников BMW.



Минималистичный салон концепта характерен новым рулевым колесом, необычным центральным дисплеем и проекционным экраном вдоль лобового стекла. BMW отказалась от традиционного контроллера iDrive — его функции передоверены кнопкам на руле. С их помощью можно также управлять генератором звука, которым сопровождается работа силовой установки.



Подтверждено, что сверхширокий экран Panoramiс Vision появится на серийных моделях — судя по всему, он заменит собой приборную панель. В некоторых случаях его планируется дополнять проекционным дисплеем. Отделан интерьер концепта растительными материалами и тканями, в производстве которых используются выброшенные рыболовные сети.



Для управления отдельными системами электромобилей на новой платформе BMW разрабатывает высокотехнологичные блоки, которые называет «супермозгами». Серийные машины получат по четыре таких блока, увязанных в единый комплекс. Они займутся, к примеру, контролем работы силовой установки и ездовых систем, а также обработкой данных для автономного перемещения.



При этом точных технических характеристик концепта BMW не называет. На Vision Neue Klasse X применены технологии eDrive шестого поколения, которые обеспечат увеличение запаса хода на 30%. Концепт оснащён новыми аккумуляторами с круглыми ячейками вместо призматических, за счёт которых на 20% увеличена плотность хранения энергии, а 800-вольтовая архитектура на 30% увеличивает скорость зарядки. Заявлено, что пополнить энергозапас на 300 километров можно будет всего за 10 минут.



BMW пообещала начать производство серийной версии концепта на заводе в Венгрии уже в 2025 году. Ожидается, что на рынок она выйдет как BMW iX3, и испытания электрокара уже начались. При этом компания не собирается отказываться от традиционного топливного X3 на собственной платформе — модель должна сменить поколение ближе к концу нынешнего года.