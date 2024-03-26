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BMW представила концепт электрического кроссовера Vision X, который выйдет в следующем году

BMW представила концепт электрического кроссовера Vision X, который выйдет в следующем году

Автор:
26 марта 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Vision X   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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Метки: BMW   Vision X   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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4  комментария
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17k
Kostick Час назад
как стало ноздри некуда делать ещё больше, так дизигнеры бмв решили их уменьшить до минимума, и обеспечить себя и коллег работой на ближайшие лет 30)
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1k
Дмитрий 8 минут назад
Это уже не бмв, а кусок говна.
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9k
Фон Шниппельблох 12 минут назад
да пусть европа на*уй идёт со своими БМВ нерентабельными.
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548
А П Час назад
Китай скупил всех дизайнеров, и в бмв работают шизофреники?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1137 постов (1129 в горячем)

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