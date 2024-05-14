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Остановил МКАД, чтобы подобрать чужой кошелёк

Остановил МКАД, чтобы подобрать чужой кошелёк

Автор:
14 мая 2024 14:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   трицикл   
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Водитель Газели остановился на середине МКАД, чтобы поднять кошелек, потерянный водителем трицикла. Сообщается, что внутри лежали 400 тысяч рублей.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   трицикл   
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18  комментариев
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11k
SuperTroll Час назад
Ставим на бабурджона?))
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3k
pilot66 8 минут назад
А вот сейчас реально непонятно было... на МКАДЕ можно остановится и не умереть?
А меня уже было убедили в обратном.
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1k
Андрей Граф 13 минут назад
100% тупая безмозглая чурка...
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302
Ли Харви Освальд 24 минуты назад
Я думаю это не простой байкер, а со связями
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7k
satra 39 минут назад
А вернул бы хозяину, получил бы пусть меньшую, но честную денюжку и дело бы доброе сделал и прибыток.
Не берите чужое.
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414
Антиха́хел 43 минуты назад
бессмертный? нет, дебил!
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6k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Чебуреки не подвели
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18k
Toxictofa 45 минут назад
Фееричный дебил)
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41k
albedo 49 минут назад
Только идиот начнет воровать так открыто в Москве.
Весь город в камерах и система распознавания лиц и система отслеживания транспортных средств работает безукоризненно.
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5k
Василий Афиногенов 53 минуты назад
не кошелёк,а срок поднял
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247
ya da Час назад
Куда [мат] можно было слить 400к
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790
DuckTales Час назад
Рисковый парень... Мне всегда было интересно как по такому видео можно доказать что упало, у кого упало и что именно было поднято а особенно сумму наличными ?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1474 поста (1491 в горячем)

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