Остановил МКАД, чтобы подобрать чужой кошелёк

Кошелек, в котором лежали документы, карты, рубли и валюта, потерял проезжавший байкер. Летающий в районе 63-го километра МКАД портмоне заметил зоркий водитель «Газели» — он быстро сориентировался, остановился на полосе, спокойно вышел из машины и забрал находку.



По данным полиции, 49-летний водитель уже успел потратить все деньги, когда за ним пришли оперативники. На него возбудили дело по статье «Кража» и назначили подписку о невыезде.