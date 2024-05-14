Остановил МКАД, чтобы подобрать чужой кошелёк

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Водитель Газели остановился на середине МКАД, чтобы поднять кошелек, потерянный водителем трицикла. Сообщается, что внутри лежали 400 тысяч рублей.
Кошелек, в котором лежали документы, карты, рубли и валюта, потерял проезжавший байкер. Летающий в районе 63-го километра МКАД портмоне заметил зоркий водитель «Газели» — он быстро сориентировался, остановился на полосе, спокойно вышел из машины и забрал находку.
По данным полиции, 49-летний водитель уже успел потратить все деньги, когда за ним пришли оперативники. На него возбудили дело по статье «Кража» и назначили подписку о невыезде.
По данным полиции, 49-летний водитель уже успел потратить все деньги, когда за ним пришли оперативники. На него возбудили дело по статье «Кража» и назначили подписку о невыезде.
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А меня уже было убедили в обратном.
Не берите чужое.
Весь город в камерах и система распознавания лиц и система отслеживания транспортных средств работает безукоризненно.
Так камеры номера отслеживают.
Уж что подняли тем более разглядят.
Ну а сколько было в кошельке - это уже суд определит кто говорит правду.