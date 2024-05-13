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За свой счёт стоять в пробке на платной дороге

За свой счёт стоять в пробке на платной дороге

Автор:
13 мая 2024 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   Александр Шумский   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   пробка   
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Автоюрист Александр Шумский затронул интересную тему с пробками на АЗС на платных трассах. В прошлом году с помпой открыли новую платную трассу М-12 «Восток», но зимой ее завалило снегом до 2х метров высотой. Машины были заблокированы, а водители сутками ждали помощи и замерзали. На этот раз водители столкнулись с проблемой отсутствия адекватного количества АЗС. Их мало. В результате водители стоят по 2-3 часа в ожидании возможности заправить топливо, у некоторых кончается бензин и приходится толкать машину.

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Метки: АЗС   Автовсячина   Александр Шумский   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   пробка   
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21  комментарий
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13k
Б.Касторский Час назад
Просто интереса ради. А как часто людя ездят с пустым баком, если едут далёко и не уверены, что впереди будет заправка?
322 км, если у тебя полный бак, не хватит только если у тебя какой-нибудь спорткар или электромобиль.
Так что проблему высосали даже не из пальца.
А то действительно беда! Засыпало снегом, так только платную дорогу! Не заправился? Опять буржуй виноват!!!
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9k
perekrestok Минуту назад
Езжу по платнику "Северный обход Одинцово". Там заправок нет вообще но на 18 км их и не надо. Другое дело что бесплатное Минское шоссе из 5 полос сужается до 2 за 6 км до Москвы, причем как раз в тех местах где вливается поток из Одинцово. Причем дорога из 4 полос делится так - 2 полосы для езды, 1 - выделенка для автобусов (такси там ездить нельзя) и 1 полоса - обочина. Очень много фур, хотя обещали что они будут ездить по ночам. Заправки есть и очереди там не часто, но пробки мимо заправок с 6 утра до 8 вечера стоят как член после виагры.
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45k
SinigamiRuuk 8 минут назад
Если не жарить как дебил, то полного бака по М11 хватает не только от Спб до Мск, но и км на 100 ещё остаётся...
Так что тут отличная перепись дубилов/нарушителей.
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918
kan35 10 минут назад
Думаю, что тут может быть проблема с электричеством, если трасса не историческая, а новая, и вдоль нее нет населенных пунктов, то придется тянуть кабель откуда-то из далека. Хотя, с другой сторны, освещение делают же как то.
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1k
Олег Квирулянт 12 минут назад
На первомайские ездил в Казань. Туда долетел на одном дыхании, очередь из 2х машин в каждую соску были лишь на одной заправке.

Обратно раз без очереди залился из лукойловской бочки, и далее их же большая заправка - 2-3 машины на соску.

Основные очереди (и суммы чека))) в кассу за едой.

Может просто мне повезло, кому надо уже уехали. И пока чек на оплату проезда не пришел, хз сколько возьмут.

Но трасса сильно гармоничнее М4 к 2014 - ее ценник скорее всего не поддается исчислению из-за множества на}{ер ненужных мостовых развязок. А тут - круиз выставил на 150 и едешь спокойно, лишь две камеры были на 110.
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1k
Сергей 15 минут назад
А кто заставляет ездить по платникам?
Раз поехал - не скули!
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972
Takerey 16 минут назад
Часто езжу по М-4. НЕт проблем с заправками. Буквально 5 и 6 мая проехала по платке от Твери до Новгорода. Да, заправок маловато, но не то что очереди, машин толком не видела. На всех заправках по 2-3 авто всего. Не значит ,что где-то пробок нет, но мне вот не показалось ,что прям ужас-ужас. Ну и я не довожу никогда до пустого бака. ТЕм более на дальняк.
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10k
Antilles 23 минуты назад
Интересно. Я вот планирую по М-12 через месяц. Пост заставил нервничать.
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8k
Vladimir 24 минуты назад
Лично я согласен с постановкой вопроса. Пробка на платной трассе должна оплачиваться владельцем дороги, как некачественная услуга. Водители перед олигархами не имеют никакой защиты.
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26k
Федор Полчаса назад
А как насчет "Аварийных комисаров" на платках - в их обязанности входит доставка бензина в случае если у тебя кончился?
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4k
poбт 48 минут назад
б*ля никогда не думал что может быть мало заправок
обычно натыканы через каждый километр с конскими ценами, стоят пустые, думаешь "да кто б*ля у вас заправляется, на что живете?"
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305
Серега Час назад
Езжу по платной трассе Москва-Ростов, и в июле и в августе.Даже 5 минут в очереди на АЗС никогда не стоял.Да и заправляешься ,всего один раз ,если выехал с полным баком.
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3k
Жирный бот Час назад
ну чето гонит автор о 3-4 часа, да, выглядит страшно, но по факту более часа никогда не стоял.. Обычно я заправляю бак после Твери и мне хватает до Питера без проблем. На всякий, в багажнике 10л канистра с бензином.. Уж очень стремно на скоростной трассе заглохнуть.. По М12 до Казани пока не ездил, не могу заценить..Только до Мурома, а мне бака более чем хватает туда и обратно..
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Добрый Бабайка
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