За свой счёт стоять в пробке на платной дороге

На трассе М-11 от Москвы до Питере еще хуже. Водители водители ждут аж 3-4 часа, чтобы заправиться. То есть по бесплатной дороге может получиться даже быстрее! Оказывается, Автодор даже выпустил потрясающие рекомендации по поводу заправки автомобилей - "Почему заправляться заранее — хорошая идея": Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака. Заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40-50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС» Кстати, в заторах стоят не только те, кто хочет заправиться, но и все остальные, так как хвосты от пробок вылезают на трассы. Вдумайтесь, за право постоять в пробках ещё приходится платить!

2024-05-13T14:21:00+03:00