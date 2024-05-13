За свой счёт стоять в пробке на платной дороге

1483
1
2
Автоюрист Александр Шумский затронул интересную тему с пробками на АЗС на платных трассах. В прошлом году с помпой открыли новую платную трассу М-12 «Восток», но зимой ее завалило снегом до 2х метров высотой. Машины были заблокированы, а водители сутками ждали помощи и замерзали. На этот раз водители столкнулись с проблемой отсутствия адекватного количества АЗС. Их мало. В результате водители стоят по 2-3 часа в ожидании возможности заправить топливо, у некоторых кончается бензин и приходится толкать машину.
Ситуация дикая, с учетом того, что недавно проезд подорожал еще на 8% спустя всего несколько месяцев после открытия. Например, от Москвы до Мурома (322 км) проезд теперь стоит 2224₽.
Почему же заправки не построили в нужном количестве? Неужели сети АЗС не захотели освоить перспективное и прибыльное направление?
Закрадывается мысль, что есть кулуарные договоренности не пускать конкурентов и не строить много станций. Корпорации в выигрыше, а обычные люди в проигрыше.
Почему же заправки не построили в нужном количестве? Неужели сети АЗС не захотели освоить перспективное и прибыльное направление?
Закрадывается мысль, что есть кулуарные договоренности не пускать конкурентов и не строить много станций. Корпорации в выигрыше, а обычные люди в проигрыше.
На трассе М-11 от Москвы до Питере еще хуже. Водители водители ждут аж 3-4 часа, чтобы заправиться. То есть по бесплатной дороге может получиться даже быстрее!
Оказывается, Автодор даже выпустил потрясающие рекомендации по поводу заправки автомобилей - "Почему заправляться заранее — хорошая идея": Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака. Заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40-50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС»
Кстати, в заторах стоят не только те, кто хочет заправиться, но и все остальные, так как хвосты от пробок вылезают на трассы.
Вдумайтесь, за право постоять в пробках ещё приходится платить!
Оказывается, Автодор даже выпустил потрясающие рекомендации по поводу заправки автомобилей - "Почему заправляться заранее — хорошая идея": Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака. Заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40-50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС»
Кстати, в заторах стоят не только те, кто хочет заправиться, но и все остальные, так как хвосты от пробок вылезают на трассы.
Вдумайтесь, за право постоять в пробках ещё приходится платить!
Источник:
Ссылки по теме:
- В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
- Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили
- Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях
- Как можно, но не нужно делать - раритетный Puch Maxi S 1976 года превратили в 5-цилиндровый мопед
- С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder
Новости партнёров
реклама
322 км, если у тебя полный бак, не хватит только если у тебя какой-нибудь спорткар или электромобиль.
Так что проблему высосали даже не из пальца.
А то действительно беда! Засыпало снегом, так только платную дорогу! Не заправился? Опять буржуй виноват!!!
Так что тут отличная перепись дубилов/нарушителей.
Обратно раз без очереди залился из лукойловской бочки, и далее их же большая заправка - 2-3 машины на соску.
Основные очереди (и суммы чека))) в кассу за едой.
Может просто мне повезло, кому надо уже уехали. И пока чек на оплату проезда не пришел, хз сколько возьмут.
Но трасса сильно гармоничнее М4 к 2014 - ее ценник скорее всего не поддается исчислению из-за множества на}{ер ненужных мостовых развязок. А тут - круиз выставил на 150 и едешь спокойно, лишь две камеры были на 110.
Раз поехал - не скули!
По вашей тоже сколько раз ездил, если и стоял в очередях, то минут 15 максимум, в сезон отпусков.