В Волгограде мотоциклист попал в аварию и загорелся

На оживленном перекрестке в Волгограде мотоциклист на справился с управлением и слетел с байка, который от удара об асфальт тут же загорелся. Пламя перекинулось на 46-летнего мужчину, но к счастью, он не запаниковал - быстро добежал до обочины и принялся сбивать огонь, кувыркаясь по земле.



К мотоциклисту сразу подбежали несколько мужчин из проезжавшей мимо машины - один с полотенцем для пострадавшего, другой - с огнетушителем. Неравнодушным очевидцам удалось спасти (наверное) мотоцикл и избавить мужчину от серьезных ожогов.