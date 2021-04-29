В Волгограде мотоциклист попал в аварию и загорелся

Сбить пламя мужчине помогли проезжающие мимо автолюбители. Мужчина отделался несерьезными травмами и ожогами.
На оживленном перекрестке в Волгограде мотоциклист на справился с управлением и слетел с байка, который от удара об асфальт тут же загорелся. Пламя перекинулось на 46-летнего мужчину, но к счастью, он не запаниковал - быстро добежал до обочины и принялся сбивать огонь, кувыркаясь по земле.
К мотоциклисту сразу подбежали несколько мужчин из проезжавшей мимо машины - один с полотенцем для пострадавшего, другой - с огнетушителем. Неравнодушным очевидцам удалось спасти (наверное) мотоцикл и избавить мужчину от серьезных ожогов.
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Авария произошла сегодня в 7:30 утра на пересечении 39-й Гвардейской и проспекта Ленина. На место ДТП вызвали скорую и ДПС. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и ожогами.
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