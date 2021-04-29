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В Волгограде мотоциклист попал в аварию и загорелся

В Волгограде мотоциклист попал в аварию и загорелся (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: видео   волгоград   дпс   мотоцикл   огонь   
668
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Сбить пламя мужчине помогли проезжающие мимо автолюбители. Мужчина отделался несерьезными травмами и ожогами.

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Метки: видео   волгоград   дпс   мотоцикл   огонь   
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5  комментариев
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181
Николай Полчаса назад
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13k
Serg2001 Минуту назад
Мне показалось, что вождение мотоцикла это немного совсем не его... )
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1k
ddp 19 минут назад
Что-то я не понял как его так развернуло? Неужели там минус и обледенелая дорога?
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6k
Игорь 49 минут назад
может это его спасло от будущих более тяжелых неприятностей?
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18k
Аня Игорь 42 минуты назад
Скорее спасло других участников дорожного движения
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