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Попытка проскочить по разведённому мосту

Попытка проскочить по разведённому мосту

Автор:
25 апреля 2024 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   Видео   ДТП   Разводной мост   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   
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Почти в 2 часа ночи чёрный Порше Кайен попытался проскочить по разведённому Троицкому мосту — рванул на красный сигнал светофора и протаранил опускающиеся крылья моста. В итоге колёса и бампер автомобиля "зажевала" гребёнка, а на асфальт вылился антифриз. После случившегося, водитель и пассажиры сбежали с места ДТП.

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Метки: Porsche   Видео   ДТП   Разводной мост   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   
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10  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) 52 минуты назад
А смысл было сбегать?
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Teodor Полчаса назад
- Да ху'й с ним, с Поршем, вы знаете сколько стоит ремонт моста!?
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Дмитрий Полчаса назад
Фразу: "хорошо что не расчленили" уже написал кто-нибудь? Тем более и река рядом!
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Странно, я вот помню в НФС вроде Андеграунд 2 у меня подобное прокатывало и не раз. Ещё и призовые очки за трюк давали.
Может скорость маленькая просто была? Пусть попробует ещё раз!
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763
Zmey8838 36 минут назад
Что-то мне кажется, я могу угадать национальность этих "хероев" с Кавказа
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9k
Alex 43 минуты назад
Мост не пострадал надеюсь?
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6k
Дмитрий 50 минут назад
Видеокамера на мосту установлена просто чудесная. Небось не один лимон город отвалил за установку такого видеонаблюдения
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1403 поста (1423 в горячем)

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