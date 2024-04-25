Попытка проскочить по разведённому мосту

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Почти в 2 часа ночи чёрный Порше Кайен попытался проскочить по разведённому Троицкому мосту — рванул на красный сигнал светофора и протаранил опускающиеся крылья моста. В итоге колёса и бампер автомобиля "зажевала" гребёнка, а на асфальт вылился антифриз. После случившегося, водитель и пассажиры сбежали с места ДТП.
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