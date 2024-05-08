Без ДТП. Трое на одного

В сети появилось видео, как трое курсантов устроили заезд на одном электросамокате. Возможно просто решили сэкономить или решили, что так будет теплее, но правила есть правила - втроём на одного нельзя. Сервис кикшеринга Urent сообщил, что уже устанавливает личность пользователя, чтобы его заблокировать и выписать ему штраф в 800 рублей.



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