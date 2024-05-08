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Без ДТП. Трое на одного

Без ДТП. Трое на одного

Автор:
08 мая 2024 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   кикшеринг   машина   самокат   штраф   электросамокат   
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В сети появилось видео, как трое курсантов устроили заезд на одном электросамокате. Возможно просто решили сэкономить или решили, что так будет теплее, но правила есть правила - втроём на одного нельзя. Сервис кикшеринга Urent сообщил, что уже устанавливает личность пользователя, чтобы его заблокировать и выписать ему штраф в 800 рублей.

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Метки: Видео   ДТП   Москва   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   кикшеринг   машина   самокат   штраф   электросамокат   
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3  комментария
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698
DuckTales 37 минут назад
А твк можно ? Не хотят они своих сотрудников начать штрафовать ?
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Женя 3 минуты назад
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Carex 55 минут назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1459 постов (1480 в горячем)

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