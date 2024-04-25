Без ДТП. Слабоумие и отвага

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Сложно сказать зачем нужно было делать такой манёвр и куда вообще едет этот "бессмертный самокатчик". В этот раз в ДТП он не попал, но долго такая езда длиться не может.
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