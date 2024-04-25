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Без ДТП. Слабоумие и отвага

Без ДТП. Слабоумие и отвага

Автор:
25 апреля 2024 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   Юмор   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   самокат   электросамокат   
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Сложно сказать зачем нужно было делать такой манёвр и куда вообще едет этот "бессмертный самокатчик". В этот раз в ДТП он не попал, но долго такая езда длиться не может.
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Метки: sim   Видео   ДТП   Юмор   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   самокат   электросамокат   
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7k
satra Час назад
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Владимир 22 минуты назад
Суицидник едет за премией Дарвина.
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8k
Neo 47 минут назад
Слабоумие и слабоумие.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1403 поста (1423 в горячем)

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