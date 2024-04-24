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Аквапланирование с фатальными последствиями

Аквапланирование с фатальными последствиями

Автор:
24 апреля 2024 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   аквапланирование   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло в Нижегородской области на трассе М7 Москва-Уфа. Как сообщили сотрудники госавтоинспекции - причиной аварии стало аквапланирование. Водитель кроссовера Фольксваген Тигуан погиб. Два ракурса.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   аквапланирование   машина   смертельное ДТП   
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20  комментариев
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24k
hebpat Час назад
водитель думает что внедорожник делает его бессмертным, нестись с такой скоростью по мокрому шоссе это безумие, всё равно что по льду
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2k
Дмитрий 6 минут назад
Причина аварии не аквапланирование, а отсутствия мозгов и инстинкта самосознания, а также несоблюдение требований скоростного режима.
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3k
Duke_kir 12 минут назад
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10k
Заводной апельсин 23 минуты назад
Немного хороших новостей с утра. Спасибо.
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17k
Kostick Полчаса назад
а) не пристёгнут.
б) может была лужа. на видосе не очень видно.
да, довольно быстро тига ехал, но я раз на абсолютно сухой трассе врюхался в жирнючий след чернозема от трактора. еле удержал ведро (октавия была). по итогу - разбитые локеры и юбка бампера.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Мы успели.
В гости к богу не бывает опозданий...
(С) В.С. Высоцкий
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6k
sergonly 39 минут назад
Ага, аквапланирование головного мозга
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2k
Димыч 41 минуту назад
Плохие погодные условия, видимость? ГАЗ В ПОЛ!!
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304
Sergei Timofeich 43 минуты назад
Поверил в себя...
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1k
Михаил 44 минуты назад
Ну тут или инстинкт самосохранения отсутствовал или мозг... так лететь по такой дороге, это нужно очень сильно на тот свет хотеть...
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1k
Quantimus 47 минут назад
Я таких гонщиков видел на трассе даже зимой. Я там еду, трясусь - снег валит, на дороге слой льда или слежавшегося снега, я в правой полосу еду 50-60, а мимо меня проносятся 110+ это очень надо уверенным быть в том, что не занесет...
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3k
Роман 53 минуты назад
почему люди летают на тачках так, словно они по тыще рублей в ленте продаются?
царапина на бампере - уже такая себе финансовая история.
я пару раз хер с солью покушал в течение месяца, так теперь езжу как пенсионер (в хорошем смысле): не торопясь, головой на 360 верчу перед маневром, ...
и то пару раз чуть снова не притерся.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Шумахер..недоделанный бл.
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18k
Александр 55 минут назад
Походу водитель был еще не пристёгнут. Вроде не тотально разобрался автомобиль, а временно живая начинка пострадала.
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292
Ли Харви Освальд Час назад
Широкие лапти на сухой дороге придают устойчивости, а на мокрой превращаются в ласты, которые легко склеить
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573
DuckTales Час назад
Ну вот куда так лететь в такую погоду ?
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41k
Седой Час назад
Людей конечно очень жалко, но почему же водитель не думал про плохие дорожные условия... За это и жизнью поплатился
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1398 постов (1417 в горячем)

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