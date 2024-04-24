Аквапланирование с фатальными последствиями

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ДТП произошло в Нижегородской области на трассе М7 Москва-Уфа. Как сообщили сотрудники госавтоинспекции - причиной аварии стало аквапланирование. Водитель кроссовера Фольксваген Тигуан погиб. Два ракурса.
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б) может была лужа. на видосе не очень видно.
да, довольно быстро тига ехал, но я раз на абсолютно сухой трассе врюхался в жирнючий след чернозема от трактора. еле удержал ведро (октавия была). по итогу - разбитые локеры и юбка бампера.
В гости к богу не бывает опозданий...
(С) В.С. Высоцкий
царапина на бампере - уже такая себе финансовая история.
я пару раз хер с солью покушал в течение месяца, так теперь езжу как пенсионер (в хорошем смысле): не торопясь, головой на 360 верчу перед маневром, ...
и то пару раз чуть снова не притерся.