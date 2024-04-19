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Весьма глупая попытка проскочить дорогу

Весьма глупая попытка проскочить дорогу

Автор:
19 апреля 2024 08:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Краснодаре на пересечении улиц Монтажников и Гаражной велосипедист, без инстинкта самосохранения и вопреки здравому смыслу, решил пересечь дорогу не доехав до пешеходного перехода. Задуманное не удалось. Обошлось без серьёзных травм.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
Камера спасёт водилу, а этот упырь на двух колёсах пусть готовит бабло на ремонт и радуется что живой.
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21k
anpetrof 9 секунд назад
Премию Дарвина в студию!
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11k
МихА Час назад
Вроде здоровый кабан а мозгов как у 5тилетнего
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3k
Игорь 2 часа назад
очередной Дункан Макклауд. сочуствую водителю
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1382 поста (1401 в горячем)

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