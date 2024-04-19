Весьма глупая попытка проскочить дорогу

1369
1
1
В Краснодаре на пересечении улиц Монтажников и Гаражной велосипедист, без инстинкта самосохранения и вопреки здравому смыслу, решил пересечь дорогу не доехав до пешеходного перехода. Задуманное не удалось. Обошлось без серьёзных травм.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сбил людей и скрылся
- Осторожно, дети!
- Водитель сбил детей на пешеходном переходе
- Привычка нарушать до добра не доведёт
- Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина пешехода сбили пешеходный переход
Новости партнёров
реклама