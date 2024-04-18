На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают бесплатно

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Владельцы автомобилей Lada Vesta и Lada Granta столкнулись с новыми проблемами. На некоторых машинах задняя передача КПП не выключается, а пятая передача наоборот не включается. Дилеры «АвтоВАЗа» получили предписание на проведение сервисной кампании.
В рамках кампании специалисты сервисных центров будут проверять работу механической коробки передач. В случае обнаружения дефекта, головка штока переключения передач будет заменена бесплатно.
Стоит отметить, что это не первая отзывная кампания «АвтоВАЗа» за последнее время. На прошлой неделе был объявлен отзыв по модели Lada Granta Sport из-за проблем с развалом задних колес. В предписании за номером №130-23 указывалось о необходимости замены проставок оси ступиц задней подвески.
Стоит отметить, что это не первая отзывная кампания «АвтоВАЗа» за последнее время. На прошлой неделе был объявлен отзыв по модели Lada Granta Sport из-за проблем с развалом задних колес. В предписании за номером №130-23 указывалось о необходимости замены проставок оси ступиц задней подвески.
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Вот заклинило у тебя задняя передача, и туши свет, несколько дней геморроя (((