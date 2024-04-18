На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают бесплатно

В рамках кампании специалисты сервисных центров будут проверять работу механической коробки передач. В случае обнаружения дефекта, головка штока переключения передач будет заменена бесплатно.



Стоит отметить, что это не первая отзывная кампания «АвтоВАЗа» за последнее время. На прошлой неделе был объявлен отзыв по модели Lada Granta Sport из-за проблем с развалом задних колес. В предписании за номером №130-23 указывалось о необходимости замены проставок оси ступиц задней подвески.