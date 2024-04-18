FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12825 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают бесплатно

На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают бесплатно

Автор:
18 апреля 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ЛАДА   авто   автомир   автомобили   брак   машина   отзывная кампания   поломка   сервис   
1272
1
Владельцы автомобилей Lada Vesta и Lada Granta столкнулись с новыми проблемами. На некоторых машинах задняя передача КПП не выключается, а пятая передача наоборот не включается. Дилеры «АвтоВАЗа» получили предписание на проведение сервисной кампании.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ЛАДА   авто   автомир   автомобили   брак   машина   отзывная кампания   поломка   сервис   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
BiZ 45 минут назад
"задняя передача не выключается, а пятая наоборот не включается"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Robin Hood 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
571
Кристофер Робин 39 минут назад
Автоваз нужно перенести в другое место, ну к примеру в магадан, место видимо проклятое - что бы не делали получается Жигули. Я нейчас не про отзывную компанию, а о философии существования компании, которая работает львинеую долю своей истории по принципу: не будут брать - отключим газ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 55 минут назад
"Исправить обещают бесплатно" видимо сжечь и вернуть деньги? Хотя о чём я...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Час назад
Вообще на Ладе пятая передача и не нужна, эта скорость превышает порог безопасности для данного авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов Час назад
Все жиги - одна сплошная проблема. За то за увеличение утильсбора для иномарок топят суки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Офигеть.
Вот заклинило у тебя задняя передача, и туши свет, несколько дней геморроя (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1213 постов (1204 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28943



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
Набирающие популярность в сообществах
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#интересно#кот#интересное#авто аварии#кошка#Автовсячина#Пёс#фильм
#фото#автомир#Прикол#собака#аварии#милота#Россия#подборка#забавно#конфликт
#машина#Юмор#история#в мире#ДТП#люди#факты#Реакция#США#дети
10 самых продаваемых кроссоверов в России 10 самых продаваемых кроссоверов в России Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta Lada Vesta с новым двигателем и вариатором подорожала на 75 тысяч рублей Lada Vesta с новым двигателем и вариатором подорожала на 75 тысяч рублей Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора

На что жалуетесь?

Вернуться