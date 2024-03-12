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Lada Vesta с новым двигателем и вариатором подорожала на 75 тысяч рублей

Lada Vesta с новым двигателем и вариатором подорожала на 75 тысяч рублей

Автор:
12 марта 2024 13:08
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   вариатор   машина   
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АВТОВАЗ запустил в России продажи давно ожидаемой модификации Lada Vesta с модернизированным двигателем объёмом 1.8 литра и вариатором. Согласно опубликованным на официальном сайте марки прайс-листам, такую силовую установку получат все версии «Весты». Кроме того, появились данные о динамике двухпедальной модели и расходе топлива.

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Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   вариатор   машина   
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2  комментария
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Б.Касторский 46 минут назад
1,5-2,2 млн за корыто. Слов нет конечно.
Дорожает. Вот почему? Отечественный автомобиль же. Я понял бы Москвич, который кроме шильдика ничего общего со страной не имеет. Но Жигуль?
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