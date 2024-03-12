Lada Vesta с новым двигателем и вариатором подорожала на 75 тысяч рублей

За более мощный мотор в паре с CVT производитель предлагает доплатить 75 тысяч рублей вне зависимости от варианта исполнения «Весты». Таким образом, самой доступной Lada Vesta с вариатором оказывается седан в комплектации Comfort’24, оценённый в 1 588 900 рублей, самой дорогой — кросс-универсал в топовой версии Techno’24 за 2 127 900 рублей.



Модернизированную версию двигателя АВТОВАЗ называет 1.8 Evo. Она отличается, к примеру, «безвтыковыми» поршнями, переработанной системой подачи топлива и оптимизированным поддоном. Всего в конструкцию двигателя внесено несколько десятков изменений, включая и подготовку к «свадьбе» с вариатором. Развивает он 122 л. с. и 170 Нм, трансмиссия способна переварить до 180 Нм. Её происхождение по-прежнему официально не озвучивается, но, по данным инсайдеров, на Lada Vesta устанавливают адаптированный китайский агрегат WLY CVT18.



Несмотря на более мощный мотор, по динамике двухпедальные «весты» занимают промежуточную позицию между 90- и 106-сильными модификациями с механической коробкой. Время разгона до 100 км/ч у новинок составит от 11.6 с для седана до 12.7 с для Vesta SW Cross, максимальная скорость — от 181 до 174 км/ч. Кроме того, вариаторная версия оказалась и самой прожорливой: заявленный расход топлива в комбинированном цикле равен 7.7 литра на 100 км. О начале её производства АВТОВАЗ объявил в конце зимы.