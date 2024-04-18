Кто прав, кто виноват в данной ситуации?

1693
1
1
В Воронеже сломался грузовик и перегородил дорогу. Водители поехали через тротуар, но объявился негодующий пешеход с доберманом. Что из этого получилось - смотрите на видео. Интересно - как оценить степень вины?
Ссылки по теме:
- "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов
- Повезло, что людей не посшибал
- Четверо школьников попали под машину в Волгограде
- Шашечная партия проиграна
- Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом
Новости партнёров
реклама
Другой вопрос, что этот пешеход - обыкновенная упертая сука и мог бы все-таки дать проехать тем, кто оказался на тротуаре не по собственному капризу или хитрожопству, скажем, объезжая пробку. Но это уже на откуп идиоту, который де-юре прав, но чисто по-человечески мог бы поступить по совести.
"По тротуару объезжать препятствие однозначно нельзя. За нарушение этого запрета в части 2 статьи 12.15 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа на 2000 рублей"
По встречке даже дешевле )))
На тротуар нельзя выезжать, чтобы объехать пробку или место дтп
1. пешеход сам на машину прыгнул.
2. объезд препятствий допускает нарушение правил, если объехать без нарушения никак нельзя. Другое дело, что можно(и нужно) было бы попробовать по встречной полосе объехать, ну или хотя бы не так колхозно по тротуару ехать, а то пешеходам места совсем не оставили.
и, да, на газон лезть было не обязательно: рег же проехал по асфальту в итоге?
Либо так совпало, либо тенденция
ущербный ушлёпок другое дело.
Встречка или обочина. Ну или по Закону ждать ГИБДД чтобы растащили.
..но на тротуар вылез он сильно.. можно было вежливо ехать слева.. а не по центру...
:D
А сдать назад и объехать корона мешает