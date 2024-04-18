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Кто прав, кто виноват в данной ситуации?

Кто прав, кто виноват в данной ситуации?

Автор:
18 апреля 2024 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   тротуар   
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В Воронеже сломался грузовик и перегородил дорогу. Водители поехали через тротуар, но объявился негодующий пешеход с доберманом. Что из этого получилось - смотрите на видео. Интересно - как оценить степень вины?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   тротуар   
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33  комментария
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19k
Голос Вселенной Час назад
По моему мнению - объезжать препятствие по газону и тротуару не лучшая идея. Я уверен, можно объехать и другими путями. А если не можешь - проблема твоя, а не пешехода, который волен на тротуаре идти куда захочет и как захочет и даже просто стоять, и уж тем более не обязан пропускать кого-то.
Другой вопрос, что этот пешеход - обыкновенная упертая сука и мог бы все-таки дать проехать тем, кто оказался на тротуаре не по собственному капризу или хитрожопству, скажем, объезжая пробку. Но это уже на откуп идиоту, который де-юре прав, но чисто по-человечески мог бы поступить по совести.
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2k
Алексей Гулевич 10 минут назад
тут, да - есть юридическая и человеческая вина .... поэтому мнений будет вагон, но то что прыгать на авто, насмотревшись автохамов, которые в тюрьме - тоже не оч ....
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15k
Jearom Полчаса назад
а слева объехать религия не позволяет? а точнее - за проезд по встречке можно лишение схватить, а за тротуар - только небольшой штраф. Понимаю парня, надоели эти хитрозадые.
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565
ivandike 49 минут назад
Пешеходы конечно по дорогам не ходят, особенно в неположенном месте, собачник полный отморозок, закрывать таких надо
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19k
Роберт Шекли Час назад
А че тут думать - езда по газону, выезд на пешеходную зону и наезд на пешехода
На тротуар нельзя выезжать, чтобы объехать пробку или место дтп
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6k
hhwost Час назад
интересно, без добермана этот ущербный такой же борзый?

и, да, на газон лезть было не обязательно: рег же проехал по асфальту в итоге?
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Честно признаюсь ни разу не встречал вменяемого владельца добермана.
Либо так совпало, либо тенденция
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174
risti GROMOZEKA Час назад
владельцев Тойот Камри тоже вменяемых нет
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14k
кот базилий 2 часа назад
Дубермэн, задиристый и гавнистый, смешно он на машину прыгал, как Матросов на амбразуру.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Ситуация очень сложная и водители с точки зрения Закона нарушают. Но как быть?
Встречка или обочина. Ну или по Закону ждать ГИБДД чтобы растащили.
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11k
Vacony 2 часа назад
ну если есть все же проезд с левой стороны дороги - то только туда... даже на встречку....
..но на тротуар вылез он сильно.. можно было вежливо ехать слева.. а не по центру...
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Водитель белого автомобиля идиот но пешеход от него не отстаёт .Когда встречаются два долпаёба бывает всякое. А если бы за рулём был чурка то могли и зарезать .
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174
risti Отвратительный Мужик Час назад
терпилой конечно лучше быть
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17k
Booka1a 2 часа назад
ну такое... водители конечно нарушают. но деваться-то куда? и прыгать под колеса - тоже мозгов видать дофига
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174
risti Booka1a Час назад
деваться много куда есть. Например, пойти в жопу со своей машиной
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9k
Колорад 2 часа назад
Надеялся, что доберман сожрет кого-нить, а ту просто наезд на пешехода на тротуаре.
:D
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1k
b1r1da 2 часа назад
Ну да, по газонам, по тротуарам, им же проехать надо!
А сдать назад и объехать корона мешает
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174
risti b1r1da Час назад
рег тоже ещё тот долбойоп
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1379 постов (1395 в горячем)

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