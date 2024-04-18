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Понаставят своих машин...

Понаставят своих машин...

Автор:
18 апреля 2024 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
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В Волгограде нетрезвое тело зачем-то решило вылезти из окна и то ли план был идиотский, то ли что-то пошло не так, но в итоге пострадал припаркованный автомобиль. Далее авторское описание.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
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9  комментариев
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28k
Sheir 2 часа назад
А самое печальное в данной ситуации, что доказать, что капот помял именно этот ушлепок, с подобной видеозаписью почти невозможно.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
А взять то с этого уепана и нечего.
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218
Rozario Отвратительный Мужик 38 минут назад
kvartira
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1378 постов (1395 в горячем)

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