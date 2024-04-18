Понаставят своих машин...

"Рядом лежала записка с номером телефона, я позвонил. Вышел пьяный мужчина, который падал на мою машину, с ним женщина. Вели они себя неадекватно, - рассказывает собственник машины. – Вместо того, чтобы предложить какое-то решение проблемы, они обвинили меня, что чуть ли не я виноват в том, что моя машина там стояла. Просили войти в положение, что им еще в больницу ехать.



Автовладельцу мужчина рассказал, что сидел в окне и случайно вывалился с балкона. Однако на записи видно, что он вылезает через окно и пытается подтянуться, но в какой-то момент срывается и падает.



По словам владельца иномарки, от удара повреждения такие, что просто выпрямить вмятины на капоте нельзя. Эту кузовную деталь нужно полностью менять и красить, а такой ремонт дорогостоящий. Однако решать эту проблему ее виновник категорически отказывается", - рассказал владелец машины.