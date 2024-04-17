«Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России»

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Рост популярности импортируемых китайских автомобилей в России не даёт покоя АВТОВАЗу. Руководство предприятия уже не в первый раз говорит об угрозе из Поднебесной, в том числе предлагая кратно увеличивать утильсбор в ближайшие годы. Максим Соколов считает, что в ближайшие годы утилизационный сбор должен увеличиться с 300 тысяч до 1 млн рублей.
Выступая в Совете Федерации 16 апреля, Максим Соколов поделился своим мнением о справедливых ставках утилизационного сбора. Его слова приводит «Интерфакс». По мнению топ-менеджера, требуемые сейчас в России 300 тысяч рублей за автомобили с объёмом двигателя от 1 до 2 литров должны превратиться в 550 тысяч рублей. В 2025-м с импортёров предлагается брать уже 660 тысяч, а к 2029-му сумму хотят увеличить до 1 млн.
Отметим, в России ставки утильсбора индексировались относительно недавно. Это произошло в августе 2023 года. На легковые автомобили с ДВС рост составил от 1.7 до 3.7 раза. Размеры утилизационных платежей для компаний-импортёров и частных лиц, ввозящих машины для личного пользования, отличаются.
Отметим, в России ставки утильсбора индексировались относительно недавно. Это произошло в августе 2023 года. На легковые автомобили с ДВС рост составил от 1.7 до 3.7 раза. Размеры утилизационных платежей для компаний-импортёров и частных лиц, ввозящих машины для личного пользования, отличаются.
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А то, что цены на Китайские авто у нас в 3-4 раза порой выше и нужно бы с этим разобраться ( ну да, уровнять цены с автовазом 1 к 1 xD ) они не хотят?
А то за условную машину в Китае за 1млн у нас просят по 3-4.
Автовазу с пеленок дают деньги, просят начать выпускать норм машины. Дают все больше и больше, они обещают что вот вот все будет. А по сутки машины как остались гавном, так и остались. Только цены взлетели. А тут Китай пришел. То, что люди смотрят в сторону Китая а не автоваза это как раз твои проблемы. При чем Китай дороже автоваза и его берут уже не из-за цены, а потому что знают, что машина норм будет xD
Такого даже в 90х на заводе не делали!!!
И они хотят это продавать за несколько миллионов и чтоб не было совсем никакой конкуренции??? Да я, в натуре теперь лучше на телеге с лошадью буду ездить. Так не уважать своё производство, так не уважать своих потребителей... Пусть эта максим "говорящая жопа" соколов закроет свою пасть и перестанет вываливать из своего отверстия своё говно на публику.
По определению, данному в 89-ФЗ от 24.06.1998,
"утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)"
А утильсбор это плата, которую владелец отходов (т.е. старой автомашины) платит за утилизацию.
И тут возникают два вопроса:
1. если я заплатил за утилизацию своего авто, т.е. за изготовление из него каких-то товаров или продукции, то ГДЕ ОНА?
Машина моя, я заплатил за утилизацию, результат утизизации должен быть моим. Где?
2. Где смета работ по утилизации автомашины?
Где четко расписанные технологические процессы с оценкой рыночной стоимости всех этапов?
Пока что я вижу, что с владельцев авто берут сумму достаточную для изготовления новой машины. А на деле старые машины вообще ен утилизируют, их бросают в металлолом. Машина не меняется, просто по бумагам раньше числилась отходами, а стала числиться сырьем для металлургической промышленности.
Причем хозяину машины за это сырьё никто денег не даёт.
Прикиньте, откуда им при таком объеме производства и продаж брать деньги на эффективность производства, на новые модели и т.п.? Неоткуда!
Единственный шанс автоваза был в составе концерна рено-ниссан, получив доступ к мировому рынку, но эта страница уже перевернута.
Ну и весь объем производства всех легковых авто в СССР в рекордные годы 1980-85 не превышал 1,2 млн авто в год. Маленький рынок...
Так что все потуги этого "эффективного менеджера" с утильсборами и прочим протекционизмом ему не помогут, увы.
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вот что происходит - когда у чинуш начинает жопа гореть, а оправданий и козла отпущения нет и не предвидится.
а) убрал вообще таможенные пошлины на авто, пусть до 3 литров объемом. чтобы любой гражданин, раз лет в 5, мог себе пригнать нормальное авто, за нормальные деньги.
б) прекратил всяко поддерживать автотаз и прочие уазы.
в) разогнать к бенеметери все эти минпромторги, минразвития и пр.
г) для иностранных компаний, готовых открыть у нас автозаводы, с производственным циклом с нуля - полное отсутствие налогов, лет на 15-20. (вот правда это ныне полная утопия, даже китайцы не пойдут)
Надо вообще запретить всё кроме ВАЗа, вот тогда заживут! А то что это думать о качестве, о конкуренции.
Я думал, что такие как Вы уже поумнели давно и понимаю, что нести чушь глупо. Но как видите нет.
Вы просто честно скажите, если у человека были деньги, мог он официально зайти в салон и купить автомобиль? Не с рук за две цены, не через взятку или по разнарядке. А вот простой человек с деньгами.
Меня второй день атакуют подобные Вам и ничего кроме лозунгов и откровенного вранья я не услышал. Почему?
Никаких прямых ответов, только нездоровый блеск в глазах, агрессия и лозунги!
Очнитесь! СССР нет уже четвертый десяток. Остыньте уже. Живите в России и радуйтесь. У нас замечательная страна.
сам езди на своем автовазовском УГ(