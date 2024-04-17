«Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России»

Выступая в Совете Федерации 16 апреля, Максим Соколов поделился своим мнением о справедливых ставках утилизационного сбора. Его слова приводит «Интерфакс». По мнению топ-менеджера, требуемые сейчас в России 300 тысяч рублей за автомобили с объёмом двигателя от 1 до 2 литров должны превратиться в 550 тысяч рублей. В 2025-м с импортёров предлагается брать уже 660 тысяч, а к 2029-му сумму хотят увеличить до 1 млн.



Отметим, в России ставки утильсбора индексировались относительно недавно. Это произошло в августе 2023 года. На легковые автомобили с ДВС рост составил от 1.7 до 3.7 раза. Размеры утилизационных платежей для компаний-импортёров и частных лиц, ввозящих машины для личного пользования, отличаются.