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Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России

Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России

Автор:
17 апреля 2024 13:21
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   утильсбор   
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Рост популярности импортируемых китайских автомобилей в России не даёт покоя АВТОВАЗу. Руководство предприятия уже не в первый раз говорит об угрозе из Поднебесной, в том числе предлагая кратно увеличивать утильсбор в ближайшие годы. Максим Соколов считает, что в ближайшие годы утилизационный сбор должен увеличиться с 300 тысяч до 1 млн рублей.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   утильсбор   
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37  комментариев
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17k
ron Час назад
Сам Утильсбор, как и ОСАГО для машины, а не для водителя - великое на@балово! При грамотной утилизации авто можно озолотиться, так что это утилизаторы должны платить владельцам, сдающим машины в переработку.
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15
Zenya 4 минуты назад
А начать делать машины такого же качества судьба не позволяет?
А то, что цены на Китайские авто у нас в 3-4 раза порой выше и нужно бы с этим разобраться ( ну да, уровнять цены с автовазом 1 к 1 xD ) они не хотят?
А то за условную машину в Китае за 1млн у нас просят по 3-4.
Автовазу с пеленок дают деньги, просят начать выпускать норм машины. Дают все больше и больше, они обещают что вот вот все будет. А по сутки машины как остались гавном, так и остались. Только цены взлетели. А тут Китай пришел. То, что люди смотрят в сторону Китая а не автоваза это как раз твои проблемы. При чем Китай дороже автоваза и его берут уже не из-за цены, а потому что знают, что машина норм будет xD
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1k
Dwarf61 8 минут назад
Я был бы за защиту отечественного автопрома от иностранной интервенции, НО мне довелось владеть антикризисной "ночной вазой" 2023 года выпуска... Они саморезы в кузов забивают молотком!!! Я нихрена не шучу!!!
Такого даже в 90х на заводе не делали!!!
И они хотят это продавать за несколько миллионов и чтоб не было совсем никакой конкуренции??? Да я, в натуре теперь лучше на телеге с лошадью буду ездить. Так не уважать своё производство, так не уважать своих потребителей... Пусть эта максим "говорящая жопа" соколов закроет свою пасть и перестанет вываливать из своего отверстия своё говно на публику.
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1k
Бухтей 11 минут назад
А нет ли тут пространства для судебного иска?

По определению, данному в 89-ФЗ от 24.06.1998,
"утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)"

А утильсбор это плата, которую владелец отходов (т.е. старой автомашины) платит за утилизацию.

И тут возникают два вопроса:
1. если я заплатил за утилизацию своего авто, т.е. за изготовление из него каких-то товаров или продукции, то ГДЕ ОНА?
Машина моя, я заплатил за утилизацию, результат утизизации должен быть моим. Где?

2. Где смета работ по утилизации автомашины?
Где четко расписанные технологические процессы с оценкой рыночной стоимости всех этапов?

Пока что я вижу, что с владельцев авто берут сумму достаточную для изготовления новой машины. А на деле старые машины вообще ен утилизируют, их бросают в металлолом. Машина не меняется, просто по бумагам раньше числилась отходами, а стала числиться сырьем для металлургической промышленности.
Причем хозяину машины за это сырьё никто денег не даёт.
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55k
Aleksandr 11 минут назад
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2k
portroy 12 минут назад
Автоваз никогда, ни при каких менеджерах не сможет быть конкурентноспособным. Это ограничения рынка. В прошлом году автоваз произвел около 350 тыс авто. При этом Фольксваген или Тойота производит по 8.5 млн авто в год. Рекордные продажи в РФ на первичном рынке были в 2012 году - это было почти 3 млн авто!!! Во все последующие годы примерно вдвое меньше.
Прикиньте, откуда им при таком объеме производства и продаж брать деньги на эффективность производства, на новые модели и т.п.? Неоткуда!
Единственный шанс автоваза был в составе концерна рено-ниссан, получив доступ к мировому рынку, но эта страница уже перевернута.

Ну и весь объем производства всех легковых авто в СССР в рекордные годы 1980-85 не превышал 1,2 млн авто в год. Маленький рынок...
Так что все потуги этого "эффективного менеджера" с утильсборами и прочим протекционизмом ему не помогут, увы.
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59k
Парагвайский шпион 21 минуту назад
Резюмирую: автоваз и дальше хочет жить за счет "крыши" в лице Государства, впаривая гражданам свои авто-поделки по заоблачным ценам. На месте Государства я бы озаботился таким подходом. И выкатил бы конкретный план - сделать что-то стоящее не за 350 лет, а в течение, хотя бы 5. И в случае неисполнения обязательств - под внешнее руководство. Или вообще под Государство.
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28k
ПаганецЪ Полчаса назад
Повесить эту гниду на фонарном столбе. И всех дефективных манагеров водить к этому столбу на экскурсии. Принудительно.
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24k
Shtoppi Полчаса назад
«Глава АВТОВАЗа всё никак не успокоится и предлагает радикально поднять утильсбор в России»
------
вот что происходит - когда у чинуш начинает жопа гореть, а оправданий и козла отпущения нет и не предвидится.
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1k
Михаил Полчаса назад
Когда же ты кони двинешь петушара, вместе со своим сраным автотазом???
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5k
Serj81 36 минут назад
Сам то Максимка поди на Ладе Гранта с автоматической коробкой передач поливает
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Комментарий удален
−6
17k
Kostick 37 минут назад
это проклятое место. моя бы воля.
а) убрал вообще таможенные пошлины на авто, пусть до 3 литров объемом. чтобы любой гражданин, раз лет в 5, мог себе пригнать нормальное авто, за нормальные деньги.
б) прекратил всяко поддерживать автотаз и прочие уазы.
в) разогнать к бенеметери все эти минпромторги, минразвития и пр.
г) для иностранных компаний, готовых открыть у нас автозаводы, с производственным циклом с нуля - полное отсутствие налогов, лет на 15-20. (вот правда это ныне полная утопия, даже китайцы не пойдут)
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12k
Том Сойер 43 минуты назад
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12k
Б.Касторский 44 минуты назад
А может этого "эффективного менеджера" убрать наконец? А то ВАЗ синоним попрошайка.
Надо вообще запретить всё кроме ВАЗа, вот тогда заживут! А то что это думать о качестве, о конкуренции.
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433
Кристина Б.Касторский 9 минут назад
Первый автомобиль "Жигули" папа купил будучи гвардии капитаном. Профильная (именно ВАЗовская) станция техобслуживания находилась от дома в десяти километрах. Какие байки? Вы пропагандист? Честно говоря, думала о том, что такие как вы давно уже от своей извечной лжи и злобы ласты склеили.
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6k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Конечно этим [мат] выгодно что бы ездили на жигулях по цене мазды. Можно делать говно и не парится, всё равно купят. Убытки государству, прибыли в офшор на кипре. Пора забирать автоваз из рук не эффективных собственников.
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1k
Glassy 54 минуты назад
В принципе никакой разницы между нами и американцами, которые так же пытаются запретить китайские электрокары на своем рынке.
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7k
Трям Час назад
Он реально не понимает, что он мудак?
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225
МadMax Трям 57 минут назад
Увы, этого он понять не в силах...
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492
mosazer Час назад
Изыди
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7k
Бу Час назад
петух!
сам езди на своем автовазовском УГ(
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Добрый Бабайка
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