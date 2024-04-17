Дрифт на родину: в Приморье нелегального мигранта поймали благодаря его поведению на дороге

31-летний среднеазиат лихачил, чем привлёк внимание инспекторов ГИБДД. Выяснилось, что у водителя нет не только прав на управление авто, но и на территории РФ он находится незаконно.
В г. Артём внимание сотрудников ДПС привлекла Mazda CX-3. Водитель авто нарушал правила, и ему приказали остановиться. Знакомиться с инспекторами автолюбитель явно не желал, поэтому "втопив" педаль газа, попытался сбежать. За нарушителем организовали погоню, и когда, наконец, его остановили, выяснилось, что у иностранца нет водительских прав.
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На него составили кучу протоколов: о езде без прав, нарушении правил обгона и скоростного режима и сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции. А потом "пробили по базе"- оказалось, что водитель "Мазды" нарушил не только ПДД, но и на территории России находится нелегально.
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Иностранца со слегка подбитым по время задержания глазом оштрафовали еще и за нарушение миграционного законодательства. После этого по решению суда он будет принудительно выдворен из России.
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