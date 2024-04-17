Дрифт на родину: в Приморье нелегального мигранта поймали благодаря его поведению на дороге

На него составили кучу протоколов: о езде без прав, нарушении правил обгона и скоростного режима и сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции. А потом "пробили по базе"- оказалось, что водитель "Мазды" нарушил не только ПДД, но и на территории России находится нелегально.