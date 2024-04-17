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Дрифт на родину: в Приморье нелегального мигранта поймали благодаря его поведению на дороге

Дрифт на родину: в Приморье нелегального мигранта поймали благодаря его поведению на дороге

Автор:
17 апреля 2024 09:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приморье   артем   депортация   мигрант   нарушение правил ПДД   нелегал   протокол   
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31-летний среднеазиат лихачил, чем привлёк внимание инспекторов ГИБДД. Выяснилось, что у водителя нет не только прав на управление авто, но и на территории РФ он находится незаконно.

В г. Артём внимание сотрудников ДПС привлекла Mazda CX-3. Водитель авто нарушал правила, и ему приказали остановиться. Знакомиться с инспекторами автолюбитель явно не желал, поэтому "втопив" педаль газа, попытался сбежать. За нарушителем организовали погоню, и когда, наконец, его остановили, выяснилось, что у иностранца нет водительских прав.


На него составили кучу протоколов: о езде без прав, нарушении правил обгона и скоростного режима и сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции. А потом "пробили по базе"- оказалось, что водитель "Мазды" нарушил не только ПДД, но и на территории России находится нелегально.


Иностранца со слегка подбитым по время задержания глазом оштрафовали еще и за нарушение миграционного законодательства. После этого по решению суда он будет принудительно выдворен из России.


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Метки: Приморье   артем   депортация   мигрант   нарушение правил ПДД   нелегал   протокол   
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10  комментариев
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13k
Rus77 2 часа назад
А легальные у нас вообще есть?!
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11k
Заводной апельсин 10 минут назад
Хоть улыбки стали стирать с их рож, а то раньше полдня его ловят, а он лыбу давит в отделе и всё пофиг ему. Сейчас смотрю никто не улыбается, потому, как рожи перекошены и опухшие.
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1k
Мишаня 16 минут назад
Не опять,а снова
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Судя по этому сайту (я не из России), за них или реально взялись - каждый день по 5 постов, связанных с мигрантами, или и раньше так было, просто на фоне "Крокуса" поднялся хайп и начали пилить посты про них.
Люди из России, расскажите
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8k
Николай 41 минуту назад
Браво... больше качественнее...
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12
Роман 57 минут назад
Какой он вообще среднеазиат? Китайцы, японцы и корейцы это азиаты и вполне цивильные люди, никто бы в РФ не был против них. А этот просто тупой араб абрек. Азиаты они буддисты в большинстве, а этот известно какого "мирного" толка чурбан
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511
CyraxMotorsport Час назад
Г@ндоний глаз, черт кишлачный...в аул п@дора, пинками!
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100
ASH Час назад
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5k
Олег Белов 2 часа назад
Приятно когда с утра не только прекрасаная и ароматная чашечка с кофе, а так-же и замечательные новости.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2008 постов (1998 в горячем)

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