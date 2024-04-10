"Маленько страшно, because язык разный": первый американец-старовер переехал в Приморье

Разговаривает старообрядец довольно интересно. У него почти нет акцента, но он смешивает старорусские слова и просторечия с английскими.





"Не можешь перестать смотреть и думать про это. Чё можно лучше сделать с ней [с землей]. Мой тятя всегда разговаривал про это, и мне просто охота было за это", — рассказал о своих мыслях Анфилофьефф, когда пролетал над Приморским краем.





Как рассказали пообщавшиеся с переселенцем журналисты, прадед и прабабушка Фаддея эмигрировали в Китай в 1930-х годах. А затем уже его родители в 1969 году перебрались в США.