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"Маленько страшно, because язык разный": первый американец-старовер переехал в Приморье

"Маленько страшно, because язык разный": первый американец-старовер переехал в Приморье

Автор:
10 апреля 2024 13:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Приморье   США   господдержка   переселенец   старообрядец   
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Оказывается, в Приморском крае уже есть целая община переселенцев-старообрядцев.

В Приморский край переселился первый старовер из США. Фаддей Анфилофьефф приехал из штата Орегон и планирует обзавестись в России фермой. У мужчины жена и три сына, но пока они остаются в Америке. Анфилофьефф ожидает их к зиме, к этому времени он намерен построить дом. Строить будет своими руками, говорит, что опыт у него есть.

"Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом – в 2019. Exciting! [волнующе] И маленько страшно, because язык разный. И надо это всё выучать снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать", — рассказал американский старообрядец.

Разговаривает старообрядец довольно интересно. У него почти нет акцента, но он смешивает старорусские слова и просторечия с английскими.


"Не можешь перестать смотреть и думать про это. Чё можно лучше сделать с ней [с землей]. Мой тятя всегда разговаривал про это, и мне просто охота было за это", — рассказал о своих мыслях Анфилофьефф, когда пролетал над Приморским краем.


Как рассказали пообщавшиеся с переселенцем журналисты, прадед и прабабушка Фаддея эмигрировали в Китай в 1930-х годах. А затем уже его родители в 1969 году перебрались в США.

Власти Приморья отмечают, что в регионе уже проживает 51 семья староверов из Южной Америки. В нынешнем году они ожидают приезда ещё 10 семей. Отмечается, что для репатриантов предусмотрена государственная программа поддержки. Это не только дальневосточный гектар земли. К примеру, им компенсируют часть расходов, предоставляют льготные кредиты на приобретение или лизинг сельхозтехники, а также обучение работе с ней.

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Метки: Видео   Приморье   США   господдержка   переселенец   старообрядец   
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12  комментариев
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Вот это правильные мигранты!
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160
Евгений Бобр 18 минут назад
Давай сюда весь Техас!
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Александр 2 часа назад
Всяких дебилов типа сектантов нам еще тут не хваало.
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Burzum
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