«Семью лишили мужа и отца, а всем плевать»: жительница Екатеринбурга воюет с миграционной службой, чтобы её супруга-африканца не отправили на родину

У неё есть все шансы остаться разведёнкой с «прицепом».
Оксана Моколо не на шутку схлестнулась с миграционной службой. Причинина - её муж - Амоса Джаджу Моколо.
Он приехал на Урал в 2019 году и хотел учиться. Но что-то не заладилось и через пару лет его отчислили Зато познакомился с Оксаной и вскоре у них родился ребёнок.
После рождения малыша я начала оформлять пособия и узнала, что у мужа просрочена виза с 2021 года. Четвёртого октября мы пошли в миграционный отдел в отдел полиции № 12, чтобы легализовать его нахождение в стране. Там сотрудники нас заверили, что всё будет хорошо, и раз у нас семья и есть маленький ребенок, его не депортируют. А на следующий день судья вынес решение о принудительном выдворении и штрафе в две тысячи рублей, - сообщила Оксана.
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По постановлению суда, мужик должен отправиться домой в Конго. Он обязан забыть о России на 5 лет, к тому же у него заблокируют российские счета в банках.
«Ласковый заяц» будет отрезан от семьи и от сына. Таков закон.
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"Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там в краю далёком
Буду тебе чужой..."
Ну, в общем,история простая и понятная..