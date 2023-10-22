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«Семью лишили мужа и отца, а всем плевать»: жительница Екатеринбурга воюет с миграционной службой, чтобы её супруга-африканца не отправили на родину

«Семью лишили мужа и отца, а всем плевать»: жительница Екатеринбурга воюет с миграционной службой, чтобы её супруга-африканца не отправили на родину

Автор:
22 октября 2023 20:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   брак   депортация   екатеринбург   иностранец   конго   мигрант   ребенок   
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У неё есть все шансы остаться разведёнкой с «прицепом».

Оксана Моколо не на шутку схлестнулась с миграционной службой. Причинина - её муж - Амоса Джаджу Моколо.

Он приехал на Урал в 2019 году и хотел учиться. Но что-то не заладилось и через пару лет его отчислили Зато познакомился с Оксаной и вскоре у них родился ребёнок.

После рождения малыша я начала оформлять пособия и узнала, что у мужа просрочена виза с 2021 года. Четвёртого октября мы пошли в миграционный отдел в отдел полиции № 12, чтобы легализовать его нахождение в стране. Там сотрудники нас заверили, что всё будет хорошо, и раз у нас семья и есть маленький ребенок, его не депортируют. А на следующий день судья вынес решение о принудительном выдворении и штрафе в две тысячи рублей, - сообщила Оксана.

По постановлению суда, мужик должен отправиться домой в Конго. Он обязан забыть о России на 5 лет, к тому же у него заблокируют российские счета в банках.

«Ласковый заяц» будет отрезан от семьи и от сына. Таков закон.

Источник:

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Метки: Видео   брак   депортация   екатеринбург   иностранец   конго   мигрант   ребенок   
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12  комментариев
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340
темная_мышь 48 минут назад
Ну так ведь любительнице шоколада никто не мешает поехать за своии зайкой в Конго?

"Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там в краю далёком
Буду тебе чужой..."
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32
Комнатный 2 минуты назад
Семья вроде как является неделимой ячейкой общества, по конституции, за что же Мабуда под депортацию попадает?
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10k
Борис Карабанов 6 минут назад
Ясен перец, чиновники виноваты - придираются.
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3k
Anners 6 минут назад
Чи-чи вернётся на родину со своей чернильницей))))))
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29k
Alex 12 минут назад
Чернильница
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121k
parallax Полчаса назад
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3k
* You All 40 минут назад
и чернильницу эту туда же в след за этим отправляйте
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272
iskra 45 минут назад
"Он приехал на Урал в 2019 году и хотел учиться. Но что-то не заладилось и через пару лет его отчислили. Зато познакомился с Оксаной и вскоре у них родился ребёнок."

Ну, в общем,история простая и понятная..
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August

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