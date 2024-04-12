Продолжение истории с камнепадом на Тайване

1004
1
2
Землетрясение на Тайване случилось 3 апреля, но до сих пор появляются новые ролики. В этом видео водителю очень повезло встретить на своём пути туннель. Что случилось с мимо проезжающим мотоциклистом - история умалчивает. Видео с двух ракурсов.
Ссылки по теме:
- Пассажир покинул автомобиль через стекло
- Проезд на красный "удался"
- Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями
- Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч
- Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате
Метки: Видео ДТП Тайвань аварии авто авто аварии автомир автомобили землетрясение камнепад машина туннель
Новости партнёров
реклама