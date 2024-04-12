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Продолжение истории с камнепадом на Тайване

Продолжение истории с камнепадом на Тайване

Автор:
12 апреля 2024 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   камнепад   машина   туннель   
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Землетрясение на Тайване случилось 3 апреля, но до сих пор появляются новые ролики. В этом видео водителю очень повезло встретить на своём пути туннель. Что случилось с мимо проезжающим мотоциклистом - история умалчивает. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   камнепад   машина   туннель   
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5  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Страшно. Но виды с дороги - шикарные, канеш.
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8k
Vladimir 44 минуты назад
Повезло, что тоннель выдержал. А то бы прихлопнуло, как тараканов под холодильником.
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588
А П Час назад
Вот кому не позавидуешь...
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499
FelisLynx А П Час назад
Им никогда не позавидуешь. Полшага влево-вправо от идеальных условий и они первые жертвы.
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61k
dima423 Час назад
повезло тем кто в "домики" спрятался...а один там вроде на дороге остановился, походу ему ппц)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1351 пост (1369 в горячем)

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