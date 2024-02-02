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Range Rover в котором сидела Елизавета II и Барак Обама выставили на продажу

Range Rover в котором сидела Елизавета II и Барак Обама выставили на продажу

Автор:
02 февраля 2024 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Range Rover   Автовсячина   Елизавета II   авто   автомир   автомобили   барак обама   машина   
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Британская фирма Bramley Motor Cars выставила на продажу Range Rover 2016 года выпуска, который оценила примерно вдвое дороже нового. Дело в том, что это автомобиль из королевского гаража — его использовали для поездок Елизавета II и её муж принц Филипп. Машину избавили от всех опций, установленных для Её Величества, но сохранили оригинальные номера.
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Метки: Range Rover   Автовсячина   Елизавета II   авто   автомир   автомобили   барак обама   машина   
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5  комментариев
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13k
Владимир 54 минуты назад
Проветрили хотябы?
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
химчистку после упырей сделали ?
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6k
мемфрид 8 минут назад
Так его надо сжечь, а потом взорвать, а не продавать
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127k
Аааа 39 минут назад
Короче, не бит, не краше, бабушка ездила
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