Range Rover в котором сидела Елизавета II и Барак Обама выставили на продажу

Длиннобазный внедорожник с небольшим пробегом оценили в 225 тысяч фунтов, что примерно вдвое выше базовой цены нового Range Rover.



Помимо правящей семьи Великобритании, на этом внедорожнике однажды ездила и семья президента США. Весной 2016 года, когда автомобиль был ещё практически новым, на нём встречали Барака Обаму и его жену Мишель во время официального визита на Туманный Альбион. Принц Филипп лично перевозил их из порта в Виндзорский замок. Продавцы отмечают, что это один из очень немногих случаев, когда Обама ездил не на своём президентском лимузине по прозвищу «Зверь».



При этом саму королеву за рулём внедорожника не замечали, хотя Елизавета II была известна своим интересом к автомобилям.



Во время подготовки к королевскому гаражу Range Rover снабдили сиреной и скрытой люстрой, а также порогами и дополнительными поручнями для заднего дивана. Когда автомобиль выводили из государственной эксплуатации, всё это оборудование было удалено, за исключением поручней. При этом внедорожник сохранил номерные знаки, с которыми использовался для передвижения Елизаветы II. По словам продавца, это крайне редкая ситуация, ведь обычно в таких случаях автомобили перерегистрируют со сменой номеров, чтобы исключить напоминание об их службе в королевской семье.



Внедорожник укомплектован 4.4-литровым дизельным V8 и с 2016 года проехал чуть более 29 тысяч километров.



В октябре 2023 года на продажу выставляли ещё один Range Rover Её Величества. Автомобиль 2004 года оценили всего в 60 тысяч фунтов, несмотря на то что о нём достоверно известно — Елизавета II лично водила именно этот экземпляр.