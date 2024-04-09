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Озвучен ресурс нового вариатора на Lada Vesta

Озвучен ресурс нового вариатора на Lada Vesta

Автор:
09 апреля 2024 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1187
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Представитель тольяттинского автогиганта «АвтоВАЗ» рассекретил ресурс вариаторной трансмиссии флагманского семейства «Веста».

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Метки: Lada Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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61k
turyst Час назад
Мир одноразовых вещей победил. Увы.
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7k
Трям 55 минут назад
Писдунцов не надо пускать! Повезет, если 30 проедет.
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6k
Отвратительный Мужик 59 минут назад
Всё понятно , берём механику .
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1184 поста (1175 в горячем)

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