Озвучен ресурс нового вариатора на Lada Vesta

Информация о том, что востребованная на российском авторынке модель «Веста» в версии с вариатором может преодолеть примерно 150 тысяч километров, поступила от руководителя по продуктам и программам Волжского автоконцерна Олега Груненкова.



Согласно его заявлению, гарантийный период эксплуатации легковушек составляет три года или 100 000 километров пройденного пути. Концерн провел физические тесты на автомашинах с пробегом в 150 тыс. км. После этой отметки дальнейшее тестирование становится излишним, поскольку это превышает гарантийный период в полтора раза. После отметки в 150 тыс. км пробега нет никаких претензий к работе этих трансмиссий.



Ранее «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск «Весы», укомплектованных новым 1,8-литровым двигателем Evo с отдачей на 122 «лошадей» и АКПП.



Новый двигатель и бесступенчатый вариатор будут установлены на все модели «Веста», включая все разновидности кузовов. Для этого автоконцерну потребовалось внести изменения в системы тормозов и подачи топлива автомобилей.