Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным

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Российская ГИБДД внесёт изменения в ГОСТ, описывающий внешний вид регистрационных знаков для автомобилей: применение российского флага на номерах станет обязательным. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Черникова сообщается в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.
В регистрационных подразделениях ГИБДД сейчас выдают регистрационные знаки только с российским флагом. Однако актуальная версия ГОСТа допускает применение номеров без триколора — только с надписью RUS. Как ранее сообщала «Российская газета», изготовлением таких табличек занимаются лицензированные МВД частные компании.
Александр Хинштейн опубликовал в телеграм-канале копию ответа ГИБДД, поступившего на депутатский запрос. Согласно этому документу, Технический комитет по стандартизации уже ведёт работу над соответствующими изменениями в ГОСТ, и применение российского флага на автомобильных регистрационных знаках станет обязательным до конца нынешнего года.
Александр Хинштейн опубликовал в телеграм-канале копию ответа ГИБДД, поступившего на депутатский запрос. Согласно этому документу, Технический комитет по стандартизации уже ведёт работу над соответствующими изменениями в ГОСТ, и применение российского флага на автомобильных регистрационных знаках станет обязательным до конца нынешнего года.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон машина номера
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