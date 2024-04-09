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Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным

Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным

Автор:
09 апреля 2024 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   
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Российская ГИБДД внесёт изменения в ГОСТ, описывающий внешний вид регистрационных знаков для автомобилей: применение российского флага на номерах станет обязательным. Об этом со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Черникова сообщается в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   
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3  комментария
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14k
кот базилий 39 минут назад
Все новое упраздненое старое. Делать им больше нечего? Без флага на номере жизни нет?
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24k
Valiko 8 минут назад
Еᵷотой занимаются слуги народа. Посадите-ка этих тунеядцев на отечественный автопром и медицину.
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Добрый Бабайка
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