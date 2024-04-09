Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным

В регистрационных подразделениях ГИБДД сейчас выдают регистрационные знаки только с российским флагом. Однако актуальная версия ГОСТа допускает применение номеров без триколора — только с надписью RUS. Как ранее сообщала «Российская газета», изготовлением таких табличек занимаются лицензированные МВД частные компании.



Александр Хинштейн опубликовал в телеграм-канале копию ответа ГИБДД, поступившего на депутатский запрос. Согласно этому документу, Технический комитет по стандартизации уже ведёт работу над соответствующими изменениями в ГОСТ, и применение российского флага на автомобильных регистрационных знаках станет обязательным до конца нынешнего года.