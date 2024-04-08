Лезть в мёртвую зону грузовика - бесценно

Видимо, водитель этой Киа совсем недавно за рулём, в автошколу не ходил и поучительные ролики про ДТП не смотрит. Иначе даже не знаю как можно объяснить его действия. ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе в районе метро Сокол.

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