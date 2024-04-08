Лезть в мёртвую зону грузовика - бесценно

2574
1
1
Видимо, водитель этой Киа совсем недавно за рулём, в автошколу не ходил и поучительные ролики про ДТП не смотрит. Иначе даже не знаю как можно объяснить его действия. ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе в районе метро Сокол.
Ссылки по теме:
- Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов
- Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП
- Второй попытки у него уже не будет
- Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения
- Водитель сбил детей на пешеходном переходе
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Но влезть перед грузовиком впритирку к нему и резко затормозить - вот это верх дебильности.
А если не видел - то мантра про зеркала и "должен был" тут не играет. Грузовик не маневрировал, а спокойно ехал в своей полосе.
Почему о слепых зонах другого должен думать не владелец авто?
Зеркало повесь внутри сверху, камеру, ещё чего нить... это проблема точно не владельца страдающего авто (я не конкретно про этот случай), а владельца "слепого".
Приняли, вернее, купили таким, теперь ты ответственен. Давно пора уже у производителя требовать, когда уже камеры появились? Уже даже не лет, десятки прошли.
Представьте ситуацию, едет легковушка, мотоцикл, да хоть даже и велосипедист, ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ (в правилах нет понятия "слепой КАМАЗ"), ну не слышал он про это. А его раздавили... Возможно насмерть.
И что? "У меня лапки"?
Хорошая такая позиция, много от чего можно отмазаться.
Так что вообще не понятно о какой слепой зоне идёт речь.
Я, по-моему, русским языком черным по белому написал, что не конкретно про этот случай.
Был бы как раньше адок с гифками, нашел бы то, о чем хотел сказать, когда сам тягач начинает менять полосу и переезжает голову мотоциклисту.