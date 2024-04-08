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Лезть в мёртвую зону грузовика - бесценно

Лезть в мёртвую зону грузовика - бесценно

Автор:
08 апреля 2024 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2574
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Видимо, водитель этой Киа совсем недавно за рулём, в автошколу не ходил и поучительные ролики про ДТП не смотрит. Иначе даже не знаю как можно объяснить его действия. ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе в районе метро Сокол.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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18  комментариев
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17k
Совранский 2 часа назад
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3k
crownanniversury Полчаса назад
Могу обратить внимание родителей!С высоты внедорожника,грузовика,из-за капота,ребёнка выбегающего между авто(на парковках) на дорогу,НЕ ВИДНО!Он рискует попасть под колёса.
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25k
Павел Плеханов 43 минуты назад
Возможно, он даже его видел. Иначе он бы так быстро не остановился.
Но влезть перед грузовиком впритирку к нему и резко затормозить - вот это верх дебильности.
А если не видел - то мантра про зеркала и "должен был" тут не играет. Грузовик не маневрировал, а спокойно ехал в своей полосе.
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5k
Максим Макашев 49 минут назад
надо таким воДЯТЛАМ ЕЩЁ В АВТОШКОЛЕ показывать обзор из салона легковушки и обзор из кабины грузовика/фуры
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21k
Luc72 Час назад
Ну... это больше похоже на "Посуду мыть не буду, у меня лапки!"
Почему о слепых зонах другого должен думать не владелец авто?
Зеркало повесь внутри сверху, камеру, ещё чего нить... это проблема точно не владельца страдающего авто (я не конкретно про этот случай), а владельца "слепого".
Приняли, вернее, купили таким, теперь ты ответственен. Давно пора уже у производителя требовать, когда уже камеры появились? Уже даже не лет, десятки прошли.
Представьте ситуацию, едет легковушка, мотоцикл, да хоть даже и велосипедист, ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ (в правилах нет понятия "слепой КАМАЗ"), ну не слышал он про это. А его раздавили... Возможно насмерть.
И что? "У меня лапки"?

Хорошая такая позиция, много от чего можно отмазаться.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Еще одного фура убила!
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28k
Влад 2 часа назад
Даже не везде рассказывают, а я думаю что надо показывать. Сажать за руль грузовика, пусть и стоящего, чтобы человек сам посмотрел своими глазами что ничего под дверью не видно.
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Дальнобой
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