На продажу выставили Мерседес Леонида Брежнева

Mercedes-Benz 450 SLC попал в Советский Союз благодаря тогдашнему канцлеру ФРГ Вилли Брандту: в 1973 году он подарил автомобиль Леониду Брежневу. Премиальное купе зарегистрировали на сына министра внутренних дел СССР Игоря Щёлокова.



Пользовался ли генсек «мерседесом», доподлинно неизвестно, но Леонид Брежнев был известным поклонником автомобилей и считался коллекционером. По некоторым оценкам, его личное собрание насчитывало несколько сотен машин, которые хранились как в Гараже особого назначения, так и на правительственных дачах и официально принадлежали аппарату ЦК КПСС.



Именно этим Mercedes-Benz 450 SLC почти не пользовались — пробег купе не превышает 32 тысяч километров. Тем не менее покупателю придётся потратиться на приведение машины в порядок, чтобы ликвидировать последствия долгого простоя. Утверждается, что к раритету прилагаются все необходимые документы. Автомобиль, кстати, до сих пор стоит на советском учёте, ещё на чёрных номерах того времени с московской регистрацией.



Mercedes-Benz 450 SLC оснащён атмосферным V8 объёмом 4.5 литра, который с завода развивал 225 л. с. Работает двигатель с 3-ступенчатым автоматом.



Это не единственный Mercedes-Benz в коллекции генсека. К примеру, известно, что с конца 1960-х в его собрании имелся седан 280 SL, а во второй половине 1970-х гараж пополнило сразу несколько автомобилей немецкого бренда, причём один из них Брежневу подарил тогдашний глава ГДР Эрих Хонеккер.



О подарке Вилли Брандта историки тоже упоминают, но существует легенда, что, будучи в ФРГ и получив купе, Брежнев посетовал на цвет его кузова — вместо синего, по его словам, он предпочёл бы коммунистический красный. И говорят, что власти страны оперативно заменили автомобиль. Таким образом, нет однозначной уверенности в том, что сейчас на продажу в России выставлен именно автомобиль из гаража генерального секретаря. С другой же стороны, кем бы ни был владелец SLC 450, купе в таком состоянии и небольшим пробегом остаётся довольно интересным лотом для коллекционеров классики.