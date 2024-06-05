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На продажу выставили Мерседес Леонида Брежнева

На продажу выставили Мерседес Леонида Брежнева

Автор:
05 июня 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   Брежнев   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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В России продают Mercedes-Benz 450 SLC, который когда-то принадлежал генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Автомобиль не предлагается открыто ни на одном из местных онлайн-сервисов, но известна примерная стоимость раритета — 20 миллионов рублей. Купе с V8 под капотом находится в хорошем состоянии и всё ещё на чёрных номерах.

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Метки: Mercedes   Автовсячина   Брежнев   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Доктор 23 минуты назад
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Добрый Бабайка
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