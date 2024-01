В Дубае продают редчайший гиперкар Mercedes-AMG One

До 200 км/ч One может разогнаться за 7 секунд, а вот спринт до сотни займёт 2.9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 352 км/ч. Так как One является гибридом, он способен передвигаться и на одной только электротяге. Крохотной батареи на 8.4 кВт·ч хватает на 18.1 км пробега.



Всего немецкий автопроизводитель выпустил 275 гиперкаров. Официальная их стоимость никогда не озвучивалась, но в сети чаще всего фигурировала сумма 2.72 млн. Среди владельцев Mercedes-AMG One значатся пилоты Формулы-1 Нико Росберг и Валттери Боттас.



Экземпляр в продаже абсолютно новый. Его стоимость в дубайском автосалоне публично не озвучивается. Издание Motor1 уверяют, что расстаться с гиперкаром продавцы готовы за 20 млн дирхамов, что эквивалентно 5.45 млн долларов (483,4 миллиона рублей) или вдвое больше предположительной официальной цены.