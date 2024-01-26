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В Дубае продают редчайший гиперкар Mercedes-AMG One

В Дубае продают редчайший гиперкар Mercedes-AMG One

Автор:
26 января 2024 13:07
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   Дубай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   споркар   
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Компания F1rst Motors, занимающаяся продажей экзотических автомобилей, пополнила свой ассортимент крайне редкой машиной. Речь идёт о гиперкаре Mercedes-AMG One, чья силовая установка основана на 1.6-литровом турбомоторе V6, приводящем в движение болид Формулы-1. Также в ней применяются четыре электромотора, что позволяет довести суммарную отдачу до 1063 сил.
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Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   Дубай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   споркар   
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2  комментария
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3k
Сергей 2 часа назад
Красивое.
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РАТНИК Полчаса назад
Я куплю - дайте денег.
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