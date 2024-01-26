В Дубае продают редчайший гиперкар Mercedes-AMG One

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Компания F1rst Motors, занимающаяся продажей экзотических автомобилей, пополнила свой ассортимент крайне редкой машиной. Речь идёт о гиперкаре Mercedes-AMG One, чья силовая установка основана на 1.6-литровом турбомоторе V6, приводящем в движение болид Формулы-1. Также в ней применяются четыре электромотора, что позволяет довести суммарную отдачу до 1063 сил.
До 200 км/ч One может разогнаться за 7 секунд, а вот спринт до сотни займёт 2.9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 352 км/ч. Так как One является гибридом, он способен передвигаться и на одной только электротяге. Крохотной батареи на 8.4 кВт·ч хватает на 18.1 км пробега.
Всего немецкий автопроизводитель выпустил 275 гиперкаров. Официальная их стоимость никогда не озвучивалась, но в сети чаще всего фигурировала сумма 2.72 млн. Среди владельцев Mercedes-AMG One значатся пилоты Формулы-1 Нико Росберг и Валттери Боттас.
Экземпляр в продаже абсолютно новый. Его стоимость в дубайском автосалоне публично не озвучивается. Издание Motor1 уверяют, что расстаться с гиперкаром продавцы готовы за 20 млн дирхамов, что эквивалентно 5.45 млн долларов (483,4 миллиона рублей) или вдвое больше предположительной официальной цены.
Всего немецкий автопроизводитель выпустил 275 гиперкаров. Официальная их стоимость никогда не озвучивалась, но в сети чаще всего фигурировала сумма 2.72 млн. Среди владельцев Mercedes-AMG One значатся пилоты Формулы-1 Нико Росберг и Валттери Боттас.
Экземпляр в продаже абсолютно новый. Его стоимость в дубайском автосалоне публично не озвучивается. Издание Motor1 уверяют, что расстаться с гиперкаром продавцы готовы за 20 млн дирхамов, что эквивалентно 5.45 млн долларов (483,4 миллиона рублей) или вдвое больше предположительной официальной цены.
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