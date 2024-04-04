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Интересные оправдания у виновника ДТП

Интересные оправдания у виновника ДТП

Автор:
04 апреля 2024 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Водитель ВАЗ 2106 из Норильска оскорбился тем, что выложили видео с его участием и винят в аварии, и поспешил оправдаться - "Вы не зная ситуацию берете выкладываете мою машину. Если бы я не вырулил то я сбил бы человека. Гололед на улице. Не одна машина бы не смогла бы остановится".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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5k
Шлагбаумэн 47 минут назад
Ну да, про гололёд он знал, а то, что на полной скорости на ведре тормозить он не сможет вспомнил уже после?
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440
CyraxMotorsport 3 минуты назад
Гандоша летел как в рот вы@баный, видя впереди пешеходный переход и еще что-то пытается [мат]???
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22k
alexis 16 минут назад
Может не надо гонять?
Да не, бред какой-то.
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1k
Андрей Еделькин 18 минут назад
" Не виноватая я, он сам пришел"
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28k
Sheir 39 минут назад
Жигули классика в 21 веке..... Готов поспорить что резина у него-дай бог если два колеса одинаковые. Ну и явно резина не зимняя.
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24
Clutchburn 39 минут назад
вазовские тормоза
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7k
Roman 42 минуты назад
Ездить надо медленнее чем соображаешь.
В данном случае соображалка нулевая: обнаружить гололёд при экстренном торможении, а не при выходе из дома по белому цвету земли.
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7k
Старичок 49 минут назад
на этом переходе регулярно сбивают людей, хотя видимость даже в зимний туман хорошая.
а жиговод мудак.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1319 постов (1338 в горячем)

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