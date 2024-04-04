Интересные оправдания у виновника ДТП

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Водитель ВАЗ 2106 из Норильска оскорбился тем, что выложили видео с его участием и винят в аварии, и поспешил оправдаться - "Вы не зная ситуацию берете выкладываете мою машину. Если бы я не вырулил то я сбил бы человека. Гололед на улице. Не одна машина бы не смогла бы остановится".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Да не, бред какой-то.
В данном случае соображалка нулевая: обнаружить гололёд при экстренном торможении, а не при выходе из дома по белому цвету земли.
а жиговод мудак.