Попытка автоподставы не удалась

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Санкт-Петербург. Автор сообщает, что восточный гражданин хотел денег срубить по-лёгкому, но наличие регистратора расставило всё по местам. Надеюсь, автор видео не поленился и вызвал сотрудников ДПС.
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Может обратно домой? К чему все эти нервы. Видно же, что человек не от простой жизни такой агрессивный.
Ещё задавишь, ненароком, а это срок.
Есть же, например, кастет или баллонник.