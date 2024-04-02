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Попытка автоподставы не удалась

Попытка автоподставы не удалась

Автор:
02 апреля 2024 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   мошенник   развод   
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Санкт-Петербург. Автор сообщает, что восточный гражданин хотел денег срубить по-лёгкому, но наличие регистратора расставило всё по местам. Надеюсь, автор видео не поленился и вызвал сотрудников ДПС.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   мошенник   развод   
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16  комментариев
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61k
dima423 Час назад
сука тварь... надо было сказать претензий нет, чтоб он уехал, а потом гайцов вызвать чтоб его прав лишили)
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10k
Trenzel2003 4 секунды назад
Тут не только ДПС тут и ППС нужно вызывать!
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46k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Из доказательств было, скорее всего, что на ишак ездил, знаю, ишак не может задний ход давать.
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1k
Дмитрий 16 минут назад
А животное не в курсе, что практически у каждого сейчас в машине регистратор стоит?
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14k
кот базилий 45 минут назад
Вах! какой находчивый, какие благородные жесты.
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16k
ron 53 минуты назад
самолет-ишак-кишлак
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1k
Шершень 53 минуты назад
Оскара этой актрисе!
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12k
Б.Касторский 53 минуты назад
Думал времена автоподстав ушли в прошлое. Вроде ОСАГО и регистратор давно не новость. Или откуда этот замечательный человек приехал, прогресс ещё не добрался?
Может обратно домой? К чему все эти нервы. Видно же, что человек не от простой жизни такой агрессивный.
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11k
BarOb 59 минут назад
Если машину не жалко, нужно выключить регистратор и уепать ещё раз посильнее, вызвать гайцев и показать запись с регика.
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12k
Том Сойер Час назад
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
Хренов чебурек !
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1308 постов (1327 в горячем)

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