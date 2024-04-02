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Лучше бы бил, а не рулём крутил

Лучше бы бил, а не рулём крутил

Автор:
02 апреля 2024 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Смоленска. Автор видео так испугался манёвра соседнего автомобиля, что "уворачиваясь" врезался в столб. Как считаете - это бесконтактное ДТП или автор видео сам-себе злобный Буратино?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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4k
kuchipachi 2 часа назад
1. Не надо ехать бок в бок с авто в соседнем ряду, особенно если плотность движения позволяет. Тогда и шарахаться от соседей машины не придётся.
2. Как можно быть таким трусливым, что при плавном сближении соседнего авто, умудриться не справиться с управлением?
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6k
sumrаknn 45 минут назад
какая музыка, такой и водятел.
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16k
ron 50 минут назад
плохо, когда педаль тормоза не работает, а сидит за рулём)
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4k
xbrat 2 часа назад
Как по рельсам... стрелку перевели и... почему не тормоз и сигнал, зачем в столб?
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318
Dima 2 часа назад
очень хорошо, что его испугали и он самоустранился в одиночку!
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61k
dima423 2 часа назад
рег лошара бл*ть))
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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