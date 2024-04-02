Лучше бы бил, а не рулём крутил

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Видео из Смоленска. Автор видео так испугался манёвра соседнего автомобиля, что "уворачиваясь" врезался в столб. Как считаете - это бесконтактное ДТП или автор видео сам-себе злобный Буратино?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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2. Как можно быть таким трусливым, что при плавном сближении соседнего авто, умудриться не справиться с управлением?