Парковка в аэропорту Шереметьево подорожала до 400 рублей в час

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С 1 апреля поднимается тариф на парковку в аэропорту Шереметьево. Цены вырастут, к примеру, на парковках терминалов B и C, причём это коснётся как часового, так и суточного тарифа.
Если ранее час парковки стоил 350 рублей, то с 1 апреля он обойдётся уже в 400 рублей — этот тариф применяется для первых двух часов стоянки. Далее оплата рассчитывается уже по суточному тарифу, который стоит 1200 рублей за первые четверо суток и 1 тысячу в последующие дни до 30-го по счёту. Ранее цены составляли от 600 до тысячи рублей.
Бюджетная парковка P12 расположена в Индустриальном парке Шереметьево в 15 минутах езды от терминалов и соединена с ними регулярным автобусным сообщением. Оставить машину здесь стоит от 300 до 350 рублей в сутки в зависимости от места.
Оплатить парковку в аэропорту можно онлайн, с помощью кассовых терминалов либо на стойках выездных шлагбаумов.
Бюджетная парковка P12 расположена в Индустриальном парке Шереметьево в 15 минутах езды от терминалов и соединена с ними регулярным автобусным сообщением. Оставить машину здесь стоит от 300 до 350 рублей в сутки в зависимости от места.
Оплатить парковку в аэропорту можно онлайн, с помощью кассовых терминалов либо на стойках выездных шлагбаумов.
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Метки: Автовсячина Шереметьево авто автомир автомобили аэропорт машина парковка платная парковка цены
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асфальт подорожал, ЗП охране повысили али ещё что?
а в аэропортах у нас цены норм? что про аэропорты они скажут? ничего не скажут? язык в жопе?