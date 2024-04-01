Парковка в аэропорту Шереметьево подорожала до 400 рублей в час

Если ранее час парковки стоил 350 рублей, то с 1 апреля он обойдётся уже в 400 рублей — этот тариф применяется для первых двух часов стоянки. Далее оплата рассчитывается уже по суточному тарифу, который стоит 1200 рублей за первые четверо суток и 1 тысячу в последующие дни до 30-го по счёту. Ранее цены составляли от 600 до тысячи рублей.



Бюджетная парковка P12 расположена в Индустриальном парке Шереметьево в 15 минутах езды от терминалов и соединена с ними регулярным автобусным сообщением. Оставить машину здесь стоит от 300 до 350 рублей в сутки в зависимости от места.



Оплатить парковку в аэропорту можно онлайн, с помощью кассовых терминалов либо на стойках выездных шлагбаумов.