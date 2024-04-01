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Парковка в аэропорту Шереметьево подорожала до 400 рублей в час

Парковка в аэропорту Шереметьево подорожала до 400 рублей в час

Автор:
01 апреля 2024 16:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Шереметьево   авто   автомир   автомобили   аэропорт   машина   парковка   платная парковка   цены   
1440
1
С 1 апреля поднимается тариф на парковку в аэропорту Шереметьево. Цены вырастут, к примеру, на парковках терминалов B и C, причём это коснётся как часового, так и суточного тарифа.

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Метки: Автовсячина   Шереметьево   авто   автомир   автомобили   аэропорт   машина   парковка   платная парковка   цены   
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8  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 56 минут назад
интересно, чем обоснуют поднятие цен?
асфальт подорожал, ЗП охране повысили али ещё что?
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12k
hairov 13 минут назад
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144k
parallax 15 минут назад
Знакомая картина. Особенно там, где у владельца монополия.
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1k
Андриан Полчаса назад
В Домодедово давно 600.
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634
Хаба88 37 минут назад
В Пулково берут 700 руб за 15 мин.
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4k
poбт 38 минут назад
как скажет типичный москвич - как чашку кофе попить
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6k
hhwost Час назад
кто там из едорасов плакал, что такси дорогое? Милонов и Говырин?
а в аэропортах у нас цены норм? что про аэропорты они скажут? ничего не скажут? язык в жопе?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1154 поста (1147 в горячем)

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