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Лосиный тест провален ослом

Лосиный тест провален ослом

Автор:
01 апреля 2024 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Краснодар   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Камера уличного наблюдения запечатлела момент ДТП на улице Красной в Краснодаре. В аварии приняли участие Мерседес, Киа и Лансер. К счастью, в результате происшествия никто из пешеходов и водителей не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   Краснодар   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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22
Sssserega Полчаса назад
Да у нас тут этих ослов на красной каждый второй. Все хотят понтанутся, это типа главная улица Краснодара. там всегда пробки, но там всегда все хотят [мат].
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11k
Алексей 14 минут назад
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21k
Александр Полчаса назад
Это всё мотоциклисты, инфа сотка
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1k
Кардинал 37 минут назад
Сказочный...
Ну вы поняли...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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