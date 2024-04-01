Лосиный тест провален ослом

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Камера уличного наблюдения запечатлела момент ДТП на улице Красной в Краснодаре. В аварии приняли участие Мерседес, Киа и Лансер. К счастью, в результате происшествия никто из пешеходов и водителей не пострадал.
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