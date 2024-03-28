FISHKINET
Сообщество Аварии 7830 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Когда купил мощный автомобиль, а ездить не купил

Когда купил мощный автомобиль, а ездить не купил

Автор:
28 марта 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Чехия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
2015
1
1
Народная мудрость гласит - "поспешишь - людей насмешишь", но 50-летний владелец жёлтенького Мустанга из Чехии об этом не знал. К тому же у водителя не оказалось прав, зато нашелся алкоголь в крови. Ущерб оценили в 50 тысяч крон или около 197 тысяч рублей для повреждённого Рено и 200 тысяч крон, почти 800 000 рублей, для Мустанга.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Чехия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Бу 2 часа назад
шедевр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Едигаров 17 минут назад
На рено чувак знатно оху))) Вот долпоёп спереди а вот он же сзади)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod 36 минут назад
Оленина, ладно бы сам а то ещё и человека подбил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikolay 46 минут назад
Похоже, летчик-истребитель. Грамотно, на виражах, "зашел в хвост" и успешно таранил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дмитрий викторович 58 минут назад
Он с первого раза просто не попал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Эта пять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 2 часа назад
ДЕБИЛ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Максим Т. 2 часа назад
То есть ездить не купил? Он же все части Need For Speed прошел!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Константин Котов 2 часа назад
Совершенно удивительный маневр. Может поплохело просто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 2 часа назад
"Когда купил мощный автомобиль, а ездить не купил"
Как раз ездить и купил. А не сдал как положено...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tonic_guru 2 часа назад
Во мужик в Рено офигел:)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Какой-то круг почета, не иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1291 пост (1309 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Я забыл свой PIN: эпическая история потери $30 000 в биткоинах
Я забыл свой PIN: эпическая история потери $30 000 в биткоинах
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Прикол#кошка#Юмор#интересное#кино#теракт#Китай
#животные#факты#машина#ДТП#аварии#история#Крокус сити холл#Автовсячина#Жизнь#мигранты
#в мире#автомобили#люди#кот#авто аварии#Россия#забавно#Разное#истории#Москва
Теперь он видел все Теперь он видел все Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Не уступил и был перевёрнут Не уступил и был перевёрнут Осторожно, дети! Осторожно, дети! 100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе 100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе "Какой гаишник? Клянусь никого не было" "Какой гаишник? Клянусь никого не было"

На что жалуетесь?

Вернуться