"Когда купил мощный автомобиль, а ездить не купил"

2015
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Народная мудрость гласит - "поспешишь - людей насмешишь", но 50-летний владелец жёлтенького Мустанга из Чехии об этом не знал. К тому же у водителя не оказалось прав, зато нашелся алкоголь в крови. Ущерб оценили в 50 тысяч крон или около 197 тысяч рублей для повреждённого Рено и 200 тысяч крон, почти 800 000 рублей, для Мустанга.
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