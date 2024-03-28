Пешеходы чудом не пострадали

Теперь он видел все

Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело

Осторожно, дети!

Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске

100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе

Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП