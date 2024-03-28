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Пешеходы чудом не пострадали

Пешеходы чудом не пострадали

Автор:
28 марта 2024 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло на шоссе Космонавтов в Перми. Лада Гранта столкнулась с Приорой, которая от удара потеряла управление и вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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А.Берестенко 2 часа назад
Ох уж эти ВАЗовские разборки!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1291 пост (1309 в горячем)

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