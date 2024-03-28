Пешеходы чудом не пострадали

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ДТП произошло на шоссе Космонавтов в Перми. Лада Гранта столкнулась с Приорой, которая от удара потеряла управление и вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
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