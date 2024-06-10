Не смотрел на дорогу и сбил ребёнка на пешеходном переходе

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Трагические и жуткие кадры из Углича. Там 47-летний водитель отвлёкся от дороги и совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 4-летняя девочка погибла на месте. Сообщается, что водитель был трезв. Сейчас он задержан.
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- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Надеюсь за руль он больше не сядет
- И самоустранился, и никого не зацепил
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
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Жители привыкли, что их пропустят, там где переход. Поэтому так спокойно шли. Это не Грузия, где ещё и прибавят, если видят, что ты к "зебре" подходишь. Когда поняли, что водила-мудила не собирается останавливаться, просто растерялись. Последствия, увы, фатальные.
Тут 50% вины на бабке и матери.
Пусть сядут все!
Взрослые, которые держали ребенка, к сожалению, не определились идти назад или вперед. Если бы кто-то из них отпустил руку, то ребенок был жив
Переходишь дорогу смотришь на 360 градусов, за себя и за маму и за прохожего рядом, оцениваешь ситуацию. Всегда слазишь с велика, самоката, санок, ватрушек и идем.
шансов даже не оставили