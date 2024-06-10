Не смотрел на дорогу и сбил ребёнка на пешеходном переходе

Трагические и жуткие кадры из Углича. Там 47-летний водитель отвлёкся от дороги и совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 4-летняя девочка погибла на месте. Сообщается, что водитель был трезв. Сейчас он задержан.

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