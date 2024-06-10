FISHKINET
Сообщество Аварии 8113 постов • 568 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Не смотрел на дорогу и сбил ребёнка на пешеходном переходе

Не смотрел на дорогу и сбил ребёнка на пешеходном переходе

Автор:
10 июня 2024 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
1331
1
1
Трагические и жуткие кадры из Углича. Там 47-летний водитель отвлёкся от дороги и совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 4-летняя девочка погибла на месте. Сообщается, что водитель был трезв. Сейчас он задержан.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Александр 2 часа назад
Урод конченый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DDM 14 минут назад
Был в Угличе не раз туристом. Удивила вежливая езда водителей. Всегда притормозят и пропустят, а если поднимешь руку, то сделают это заранее. И ни разу не видел, чтобы гоняли. А теперь вот эти ужасные кадры. Очень жаль девочку и родителей.

Жители привыкли, что их пропустят, там где переход. Поэтому так спокойно шли. Это не Грузия, где ещё и прибавят, если видят, что ты к "зебре" подходишь. Когда поняли, что водила-мудила не собирается останавливаться, просто растерялись. Последствия, увы, фатальные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
deadDEVIL Полчаса назад
Как однобоко дана информация.
Тут 50% вины на бабке и матери.
Пусть сядут все!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 38 минут назад
Старый удак! Просто убийца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Иван Сивиркин Михаил Полчаса назад
С чего вдруг старый то, всего 47 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Роберт Шекли 38 минут назад
Водитель конченный урод
Взрослые, которые держали ребенка, к сожалению, не определились идти назад или вперед. Если бы кто-то из них отпустил руку, то ребенок был жив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Relost 53 минуты назад
Водитель, конечно урод, но взрослые сделали все для трагедии, буквально растянули ребенка на пути машины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 56 минут назад
Трое взрослых дебила сделали всё, что бы убить одного ребёнка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
Vladimir “Kvork” Tolkunov Час назад
Кадры жуть, отец четверо детей всем детям всегда говорю:
Переходишь дорогу смотришь на 360 градусов, за себя и за маму и за прохожего рядом, оцениваешь ситуацию. Всегда слазишь с велика, самоката, санок, ватрушек и идем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
килми Час назад
Водятлы, это же 3,14здец, надо отвлечся учитесь водить в пол глаза, один глаз на дорогу, один куда вам надо.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав Час назад
Зашибись сайт хорошего настроения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей 2 часа назад

шансов даже не оставили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1572 поста (1595 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69141



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
17 примеров уличного искусства, которые действительно впечатляют
17 примеров уличного искусства, которые действительно впечатляют
Набирающие популярность в сообществах
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#факты#кошка#кот#подборка#расследование#кино
#животные#история#новости#забавно#фильм#Япония#умора#милота#дети
#люди#СССР#Прикол#интересно#Россия#собака#США#Краснодар
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал И самоустранился, и никого не зацепил И самоустранился, и никого не зацепил Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД

На что жалуетесь?

Вернуться