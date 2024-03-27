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Пьяный сотрудник полиции разбил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП

Пьяный сотрудник полиции разбил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП

Автор:
27 марта 2024 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   полиция   пьянь   скрылся с места ДТП   
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В Химках (микрорайон Подрезково, улица Центральная) водитель в неадекватном состоянии протаранил несколько припаркованных машин, а потом врезался ещё и в проезжавшую мимо иномарку. Потеряв номер своего автомобиля на месте ДТП он скрылся. Оказалось, что это был сотрудник Сходненского отдела полиции. Из органов его обещали уволить и наказать по закону.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   полиция   пьянь   скрылся с места ДТП   
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5  комментариев
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11k
Олегbl4 2 часа назад
Да быть не может! Скорее всего машину угнали, а его подставили, и этим пытаются дискредитировать МВД.
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20k
speaktr-st 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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936
investas 13 минут назад
Вы не понимаете, это другое. Оправдать и наградить.
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12k
Б.Касторский Час назад
Просто учился ездить в ГТА. А с корочкой его ещё подвезти обязаны, если вдруг эта сломается.
А вообще грустно. Уволят вчера, как написал один из комментаторов, а смачный след на органах останется.
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16k
ron 2 часа назад
Сотрудник, "уволенный из органов вчера"? ))
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1288 постов (1303 в горячем)

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