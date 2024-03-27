Пьяный сотрудник полиции разбил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП

В Химках (микрорайон Подрезково, улица Центральная) водитель в неадекватном состоянии протаранил несколько припаркованных машин, а потом врезался ещё и в проезжавшую мимо иномарку. Потеряв номер своего автомобиля на месте ДТП он скрылся. Оказалось, что это был сотрудник Сходненского отдела полиции. Из органов его обещали уволить и наказать по закону.

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