Пьяный сотрудник полиции разбил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП

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В Химках (микрорайон Подрезково, улица Центральная) водитель в неадекватном состоянии протаранил несколько припаркованных машин, а потом врезался ещё и в проезжавшую мимо иномарку. Потеряв номер своего автомобиля на месте ДТП он скрылся. Оказалось, что это был сотрудник Сходненского отдела полиции. Из органов его обещали уволить и наказать по закону.
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А вообще грустно. Уволят вчера, как написал один из комментаторов, а смачный след на органах останется.