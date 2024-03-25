FISHKINET
Сообщество Аварии 7808 постов • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
"Куда ты?"

"Куда ты?"

Автор:
25 марта 2024 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Пермь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   тормоз   трактор   уборка снега   
1157
1
1
В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля с регистратором столкнулся с трактором, который чистил дорогу. Ситуация читалась заранее, но автор решил давить на гудок, а не на тормоза. По ПДД он прав, но легче ли ему от этого?
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Пермь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   тормоз   трактор   уборка снега   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 42 минуты назад
Наглядная иллюстрация выражения "отгрести на ровном месте")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 12 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 20 минут назад
На такой скорости и по такой дороге, мне кажется даже если бы тормозить начал, все равно бы в трактор унесло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1273 поста (1290 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#теракт#террористы#история#дети#собака#познавательно#crocus city hall
#животные#кот#Крокус сити холл#факты#забавно#милота#ДТП#машина
#в мире#Юмор#интересно#Прикол#Реакция#Жизнь#Krokus#кошка
Нежданчик прилетел от грузовика Нежданчик прилетел от грузовика Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Отважный лётчик Отважный лётчик Мы конечно ему "верим" Мы конечно ему "верим" Разбился через месяц после того, как получил права Разбился через месяц после того, как получил права

На что жалуетесь?

Вернуться