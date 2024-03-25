"Куда ты?"

1157
1
1
В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля с регистратором столкнулся с трактором, который чистил дорогу. Ситуация читалась заранее, но автор решил давить на гудок, а не на тормоза. По ПДД он прав, но легче ли ему от этого?
Ссылки по теме:
- Разбился через месяц после того, как получил права
- Летел на все деньги
- Мы конечно ему "верим"
- Отважный лётчик
- Нежданчик прилетел от грузовика
Метки: Видео ДТП Пермь аварии авто авто аварии автомир автомобили машина тормоз трактор уборка снега
Новости партнёров
реклама