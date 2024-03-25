"Куда ты?"

В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля с регистратором столкнулся с трактором, который чистил дорогу. Ситуация читалась заранее, но автор решил давить на гудок, а не на тормоза. По ПДД он прав, но легче ли ему от этого?



0