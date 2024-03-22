Не останавливайся, "позорься" до конца

В Москве на внутренней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водитель на автомобиле каршеринга при перестроении задел грузовик, но вместо того чтобы нажать на педаль тормоза, он нажал педаль газа и столкнулся с фургоном ГАЗель, который в свою очередь подбил автомобили Киа и Мерседес.

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