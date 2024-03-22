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Не останавливайся, "позорься" до конца

Не останавливайся, "позорься" до конца

Автор:
22 марта 2024 09:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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В Москве на внутренней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водитель на автомобиле каршеринга при перестроении задел грузовик, но вместо того чтобы нажать на педаль тормоза, он нажал педаль газа и столкнулся с фургоном ГАЗель, который в свою очередь подбил автомобили Киа и Мерседес.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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8  комментариев
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16k
ron 2 часа назад
Когда сумма нанесенного ущерба показалась недостаточной ... ))
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393k
Алексей 22 минуты назад
мля. сегодня проезжал мимо жд вокзала в Колпино. уже вставили эти е.б.у.ч.и.е. самокаты каршеринговые. начинается жопа. петухи снова в деле
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1k
АртемШишков Полчаса назад
Имбецил !
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11k
Билли 57 минут назад
Стоит посмотреть на тех, кто карши водит в 90% случаев, там преимущественно индивиды с задержками в развитии.
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19k
banzai7 58 минут назад
Обычно, так женщины себя ведут. Тупо жмут на газ, даже если понимают, что делают неправильно.
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4k
ProstoBoBka Час назад
Сказочный ... на каршеринге! Выбил джек пот, правда минусовой!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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