Не останавливайся, "позорься" до конца

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В Москве на внутренней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водитель на автомобиле каршеринга при перестроении задел грузовик, но вместо того чтобы нажать на педаль тормоза, он нажал педаль газа и столкнулся с фургоном ГАЗель, который в свою очередь подбил автомобили Киа и Мерседес.
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Кстати у мужчин тоже были любопытные результаты. В критические моменты у мужчин начинается "выживание". У него почти полностью отключается рассудочная деятельность и все его действия направлены на то, чтобы выжить. Независимо от того, кто находится в машине и вокруг неё. Он даже машину старается поставить так, чтобы защитить себя. В общем эволюция работает.
Короче говоря, интересно было почитать. Но к сожалению "повесточка" спрятала всё, так как там вдруг оказалось, что мужчины и женщины это не одно и то же.