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Без ДТП. В нужном месте в нужное время

Без ДТП. В нужном месте в нужное время

Автор:
22 марта 2024 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   зверь   машина   собака   
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Неподалеку от железнодорожной станции в Ленобласти выскочившая из темноты здоровенная собака внезапно набросилась на проходившую девушку. Животное отогнала проезжавшая на автомобиле пара.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   зверь   машина   собака   
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10  комментариев
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8k
Андрей Час назад
Сейчас зоошизики придут и объяснят, что человек сам виноват
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23k
BiZ Минуту назад
я бы переехал его наьуй
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20k
speaktr-st 3 минуты назад
Эти тоже молодцы: "в травму надо! Да какая травма? На электричку надо!"
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Ну тут пёс явно за шею хотел ухватить, и настрой у него хладнокровный, как на убийство, повезло женщине.
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441
ApolloOne 51 минуту назад
Блоховоза надо было давить. Все равно не на поводке.
Видос не публиковать.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Хозяина пса на 5 лет за нападение
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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