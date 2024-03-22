Без ДТП. В нужном месте в нужное время

2287
1
1
Неподалеку от железнодорожной станции в Ленобласти выскочившая из темноты здоровенная собака внезапно набросилась на проходившую девушку. Животное отогнала проезжавшая на автомобиле пара.
Ссылки по теме:
- ДТП с возгоранием в Чебоксарах
- Несчастный случай с велосипедистом в Санкт-Петербурге
- Корейский автомобиль победил китайскую стену
- 16-летний призёр чемпионата России по картингу угнал и затоталил Мерседес родителей
- Хорошо что живы остались
Новости партнёров
реклама
Видос не публиковать.