Без ДТП. Как же мы по ним "скучали"

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Снег сходит и вовсю начинают появляться они - вредители на одном и двух колёсах. Сознавайтесь, скучали? :)
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- Потерпи, родненький, потерпи. Вот уж весна пришла, солнышко пригревает, снежок тает. Уж совсем скоро первые мотоциклисты появятся - будет у тебя новая почка.