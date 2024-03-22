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Без ДТП. Как же мы по ним "скучали"

Без ДТП. Как же мы по ним "скучали"

Автор:
22 марта 2024 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гироскутер   машина   самокат   электросамокат   
993
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Снег сходит и вовсю начинают появляться они - вредители на одном и двух колёсах. Сознавайтесь, скучали? :)
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гироскутер   машина   самокат   электросамокат   
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6  комментариев
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18k
seller-k Час назад
Больница. Медсестра разговаривает с тяжелобольным.
- Потерпи, родненький, потерпи. Вот уж весна пришла, солнышко пригревает, снежок тает. Уж совсем скоро первые мотоциклисты появятся - будет у тебя новая почка.
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453
ApolloOne 14 минут назад
Доноры тоже нужны.
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1k
vadimbar 47 минут назад
Ещё и какие-то тридарастические движения оба исполняют !
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877
Сосед ватажный 55 минут назад
В целом не против них на дороге, просто хрустят они неприятно
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6k
Дмитрий ! Час назад
Моноколесо - это вообще пи...ц! Пусть в цирке выступают. Хуже самоката, чтобы убиться.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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