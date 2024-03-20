Это же надо было до такого додуматься

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На внешней стороне 84-го км МКАД водитель такси пропустив съезд не придумал ничего лучшего, чем сдать назад и спровоцировал ДТП с грузовиком, который в последствии перевернулся.
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А вот Штаты чихать на всех хотели, и если хочешь там ездить - изволь сдать на местные права! Много из тех, кто права за баранов купил сдадут на Российские?
Машина арендная, теперь денег должен дохулиард, придётся на родину ехать, фамилию менять, а потом опять в Москву таксовать)