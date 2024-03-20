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Это же надо было до такого додуматься

Это же надо было до такого додуматься

Автор:
20 марта 2024 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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На внешней стороне 84-го км МКАД водитель такси пропустив съезд не придумал ничего лучшего, чем сдать назад и спровоцировал ДТП с грузовиком, который в последствии перевернулся.
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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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13  комментариев
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4k
kuchipachi 56 минут назад
Это надо быть интеллектуально одаренным, чтобы сдавать заполним ходом на МКАДе, да ещё и не по обочине, а по полосе...
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
На фуре тоже как всегда дебил. Какого хера ты рулём крутишь, если в ПДД написано ехать с исправными тормозами и тормозить?!
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20k
Василий 10 минут назад
Кто-нибудь, заберите у Дептранса водяные знаки.
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1k
Олег Квирулянт 17 минут назад
Таксист - ценный иностранный специалист?
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1k
lafonten 19 минут назад
Тля буду, Мастурбек за рулём был...
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691
Zmey8838 20 минут назад
"Нужно больше иностранных специалистов!" (с)
А вот Штаты чихать на всех хотели, и если хочешь там ездить - изволь сдать на местные права! Много из тех, кто права за баранов купил сдадут на Российские?
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−10
Votetopovorot Полчаса назад
ставлю на черное - вабанк
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8k
Лещ Полчаса назад
Ну я конечно могу понять такой манёвр, но почему не по обочине?? проехал бы по обочине задом, нафига в полосу выехал, дибил...
Машина арендная, теперь денег должен дохулиард, придётся на родину ехать, фамилию менять, а потом опять в Москву таксовать)
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158
hasek39 Полчаса назад
Осламбек 100%
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3k
Дмитрий 39 минут назад
до дмитровки не дотерпел, там на разворот нормальный в такое время, ну максимум 5 минут времени...
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19k
banzai7 57 минут назад
О! Недавно такого таксиста на МКАД видел. И главное, ему проехать дальше ещё пол километра и там другой удобный съезд/разворот, но нет, прёт уверенно задом.
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