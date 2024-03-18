Самые распространенные проблемы с китайскими автомобилями в России

Согласно данному исследованию, 36% владельцев китайских автомобилей сообщили о разрядке аккумулятора в течение текущей зимы, а 33% столкнулись с трудностями при запуске двигателя из-за низких температур.



24% рассказали о поломках стеклоочистителя, включая щетки, трапеции и омыватель.



Доля автовладельцев, жалующихся на качество сборки и дефекты ЛКП, составила 16%.



14% опрошенных также отметили проблемы с тормозами и работой коробки передач.



Дилеры, сотрудничающие с порталом «Авто.ру», в свою очередь утверждают, что в 43% случаев автовладельцы жалуются на проблемы с сенсорными дисплеями.



Также в жалобах дилерам часто присутствуют случаи, когда автовладельцы не могут запустить двигатель в мороз, когда отказывает система ABS и наблюдаются проблемы с бортовым компьютером.