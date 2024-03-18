Самые распространенные проблемы с китайскими автомобилями в России

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Согласно исследованию автомобильного портала Авто.ру, наиболее распространенными поломками, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России зимой, являются разряженные аккумуляторы, проблемы с запуском двигателя при низких температурах, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия.
Согласно данному исследованию, 36% владельцев китайских автомобилей сообщили о разрядке аккумулятора в течение текущей зимы, а 33% столкнулись с трудностями при запуске двигателя из-за низких температур.
24% рассказали о поломках стеклоочистителя, включая щетки, трапеции и омыватель.
Доля автовладельцев, жалующихся на качество сборки и дефекты ЛКП, составила 16%.
14% опрошенных также отметили проблемы с тормозами и работой коробки передач.
Дилеры, сотрудничающие с порталом «Авто.ру», в свою очередь утверждают, что в 43% случаев автовладельцы жалуются на проблемы с сенсорными дисплеями.
Также в жалобах дилерам часто присутствуют случаи, когда автовладельцы не могут запустить двигатель в мороз, когда отказывает система ABS и наблюдаются проблемы с бортовым компьютером.
24% рассказали о поломках стеклоочистителя, включая щетки, трапеции и омыватель.
Доля автовладельцев, жалующихся на качество сборки и дефекты ЛКП, составила 16%.
14% опрошенных также отметили проблемы с тормозами и работой коробки передач.
Дилеры, сотрудничающие с порталом «Авто.ру», в свою очередь утверждают, что в 43% случаев автовладельцы жалуются на проблемы с сенсорными дисплеями.
Также в жалобах дилерам часто присутствуют случаи, когда автовладельцы не могут запустить двигатель в мороз, когда отказывает система ABS и наблюдаются проблемы с бортовым компьютером.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили брак машина поломка
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Так что у производителей всё продумано до мелочей, а у Китайских автопроизводителей тем более
может конечно и повезло. меня всё устраивает
Просто всё для нас слишком новое и непонятное. Со временем конечно станем лучше понимать. Корейцев ведь тоже не сразу приняли.
Но вот, честно говоря, я бы лучше взял немецкий автомобиль или японский. Привычка.
Я тут был в Авилоне, там представлены элитные китайские автомобили. Сел и действительно восторг. Но цена 12 млн немного смущает.