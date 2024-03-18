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Самые распространенные проблемы с китайскими автомобилями в России

Самые распространенные проблемы с китайскими автомобилями в России

Автор:
18 марта 2024 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   брак   машина   поломка   
1578
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Согласно исследованию автомобильного портала Авто.ру, наиболее распространенными поломками, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России зимой, являются разряженные аккумуляторы, проблемы с запуском двигателя при низких температурах, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   брак   машина   поломка   
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19  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Это проблема не только китайцев. С удивлением прочитал, что даже некогда самые надежные автомобили потеряли в качестве за последние десять лет. И количество обращений в сервис выросло. два раза. Так что Китай идёт лишь по пути рынка, который настроен на одноразовые вещи и дойку покупателя. Для нас основная проблема неорганизованные сервисы и обслуживание.
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30k
Aqueronte 8 минут назад
Это они на Бмв и Мерседес не ездили. Те же самые проблемы только ценник выше
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−17
mylox 21 минуту назад
Став невольным пользователем китайского автопрома, отметил бы большие проблемы с обдувом и обогревом стёкол и ног.
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11k
BarOb Полчаса назад
В настоящее время всё делается говённым. Выбирал пылесос, безмешковый, нашёл вроде неплохой, сделан качественно. Но через 2 месяца порвался шланг, крепление от другого не подобрать, оригинал стоит почти половину пылесоса
хотя его стоимость в цене пылесоса, думаю не больше 5%.
Так что у производителей всё продумано до мелочей, а у Китайских автопроизводителей тем более
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91
ГТА Форевер Полчаса назад
Завышенный ценник ?
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25k
SolomonA 57 минут назад
Интересная вещь - статистика. Как проводились эти исследования? По материалам жалоб на авто.ру? так туда и пишут, только когда проблема появляется. Если все нормально - то и жалобы не будет, а значит и в статистику такой авто не войдет.
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
скоро три года, как езжу. тьфу-тьфу-тьфу, ни одного нарекания
может конечно и повезло. меня всё устраивает
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