Автомобилистка пережила встречу с оторвавшейся шар-бабой

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Во вторник, 12 марта, автомобиль жительницы ирландского города Ньютаунабби оказался на пути у массивного чугунного шара, который используют для сноса зданий и сооружений.
Две ирландки испытали шок, когда многотонная конструкция вылетела со стороны обочины и врезалась в лобовое стекло, снеся часть крыши легковушки. Видеорегистратор, установленный в салоне транспортного средства, запечатлел шокирующее происшествие, в результате которого по счастливой случайности никто не пострадал. Местные правоохранители, узнавшие об инциденте через СМИ, приступили к расследованию инцидента.
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т.е. бля'дь, из тех то был в машине никто даже не пожаловался и никуда не обратился?