Автомобилистка пережила встречу с оторвавшейся шар-бабой

Две ирландки испытали шок, когда многотонная конструкция вылетела со стороны обочины и врезалась в лобовое стекло, снеся часть крыши легковушки. Видеорегистратор, установленный в салоне транспортного средства, запечатлел шокирующее происшествие, в результате которого по счастливой случайности никто не пострадал. Местные правоохранители, узнавшие об инциденте через СМИ, приступили к расследованию инцидента.