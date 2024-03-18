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Автомобилистка пережила встречу с оторвавшейся шар-бабой

Автомобилистка пережила встречу с оторвавшейся шар-бабой

Автор:
18 марта 2024 07:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авария   в мире   инцидент   ирландия   повезло   шар-баба   
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Во вторник, 12 марта, автомобиль жительницы ирландского города Ньютаунабби оказался на пути у массивного чугунного шара, который используют для сноса зданий и сооружений.

Две ирландки испытали шок, когда многотонная конструкция вылетела со стороны обочины и врезалась в лобовое стекло, снеся часть крыши легковушки. Видеорегистратор, установленный в салоне транспортного средства, запечатлел шокирующее происшествие, в результате которого по счастливой случайности никто не пострадал. Местные правоохранители, узнавшие об инциденте через СМИ, приступили к расследованию инцидента.

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Метки: Видео   авария   в мире   инцидент   ирландия   повезло   шар-баба   
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16  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Раз на раз не приходится.

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30k
Aqueronte 36 секунд назад
А не хрен по встречке ездить
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7k
мемфрид 18 минут назад
Крикливые, как цыганье
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410
Alex Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Владимир 38 минут назад
Нежданчик прилетел.
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1k
Сергей А 42 минуты назад
Как оно вообще снизу - вверх выскочить могло. Как будто специально катапультой метнули!
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4k
poбт Час назад
"Местные правоохранители, узнавшие об инциденте через СМИ"
т.е. бля'дь, из тех то был в машине никто даже не пожаловался и никуда не обратился?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
чо так орать то..подумаешь шар-баба прилетела..с кем не бывает)
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
такого даже в том фильме не придумали..где бревно в тачку влетело)
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