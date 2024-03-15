"Откуда эта дурацкая привычка рулить на встречку?"

Видео из Нижегородской области. Вместо того, чтобы просто соблюдать дистанцию или хотя бы уйти на обочину, водитель кроссовера Хюндай Крета вывернул руль на встречную полосу и устроил ДТП с грузовиком, а также автобусом.

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