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Откуда эта дурацкая привычка рулить на встречку?

Откуда эта дурацкая привычка рулить на встречку?

Автор:
15 марта 2024 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Нижегородской области. Вместо того, чтобы просто соблюдать дистанцию или хотя бы уйти на обочину, водитель кроссовера Хюндай Крета вывернул руль на встречную полосу и устроил ДТП с грузовиком, а также автобусом.
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Метки: Hyundai   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Много вопросов без ответов! Но спрашивать у дурака почему он дурак?
Привычка у баранов такая. Уходить от столкновения выездом в сторону встречной полосы.
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996
AlexWoyz 4 минуты назад
резко уводить машину в правую сторону сложно, врежешься своей водительской стороной, инстинктивно отводишь себя от препятствия влево, а следующий шаг уже не успеваешь продумать.
начинается с того, что не думаешь должным образом, допуская резкое сокращение дистанции и времени принятия решения..
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71
LozmanPozman 5 минут назад
Так то это не привычка,это так мозг работает,проипал вспышку и мозг посылает рандомную команду рукам,кому повезёт,тому правильную,кому не повезёт,не правильную.Что бы реагировать адекватно на такое,нужны тренировки....
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20k
speaktr-st 11 минут назад
Даже когда люди идут по тротуару и навстречу идёт человек, большинство первый шаг делает влево.
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5k
Горожанин 22 минуты назад
"Откуда эта дурацкая привычка рулить на встречку?"
---------------
Привычка в том, что при капитализме у человека с детства формируется сознание, что главное в жизни - это деньги. Поэтому в критические моменты подсознание работает с этой мотивацией - не своя и чужие жизни важны, а своя машина, в которую были вложены деньги. Рефлекторное выруливагие на встречку - это в надежде, что там никто не едет, а значит машине ничего не будет. А на обочину - какое-никакое, но стопроцентное повреждение своей собственности, а значит нужны будут деньги на ремонт. А на встречку - авось пронесет. Это сидит в подсознании либерального человека в мире, где правят деньги. Поэтому и рефлексы соответствующие, либерально капиталистические - сдохнут ради денег и материальных ценностей, убьют себя и других ради золотого тельца.
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9k
Колорад Полчаса назад
Мне вот интересно: когда мнемоническое правило "препятствие обходят справа" перестали объяснять? Ладно в автошколах, это ведь еще в садиках объясняли, картинки были красивые.
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6k
Babangdida Полчаса назад
Водятел находится слева и когда нет времени на соображалку ему кажется, что его туша легче обойдёт препятствие слева, чем справа. Вот поэтому уход от столкновения, равно и способность не попадать в ситуации, где он потребуется, надо развивать заранее, ещё с курсов вождения. А тех, кто данные умения (держать дистанцию, двигать с безопасной скоростью, тормозить заранее, смотреть на дорогу и предвидеть обстановку) не освоил, лишать прав и отправлять снова на курсы. Особо одарённым прописывать курсы пешеходов пожизненно.
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60k
dima423 48 минут назад
Автор сколько раз говорить - это не привычка, это рефлексы...привычка это то что делаешь постоянно, рефлекс это то что делаешь неосознанно...
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14k
кот базилий 55 минут назад
Висеть на жопе не надо и дрочить на телефон не стоит.
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658
Quantimus Час назад
Может это инстинктивное что-то, физиологичное... именно влево уходить... есть же фишка, что в темноте человек если идет или в в месте где ограничена область видения, то заворачивает немного, делая круг. Чтобы привычка образовалась, надо её тренировать, например контраварийного вождения курсы закончить. Там до автоматизма научат.
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