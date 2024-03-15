"Откуда эта дурацкая привычка рулить на встречку?"

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Видео из Нижегородской области. Вместо того, чтобы просто соблюдать дистанцию или хотя бы уйти на обочину, водитель кроссовера Хюндай Крета вывернул руль на встречную полосу и устроил ДТП с грузовиком, а также автобусом.
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Метки: Hyundai Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Привычка у баранов такая. Уходить от столкновения выездом в сторону встречной полосы.
начинается с того, что не думаешь должным образом, допуская резкое сокращение дистанции и времени принятия решения..
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Привычка в том, что при капитализме у человека с детства формируется сознание, что главное в жизни - это деньги. Поэтому в критические моменты подсознание работает с этой мотивацией - не своя и чужие жизни важны, а своя машина, в которую были вложены деньги. Рефлекторное выруливагие на встречку - это в надежде, что там никто не едет, а значит машине ничего не будет. А на обочину - какое-никакое, но стопроцентное повреждение своей собственности, а значит нужны будут деньги на ремонт. А на встречку - авось пронесет. Это сидит в подсознании либерального человека в мире, где правят деньги. Поэтому и рефлексы соответствующие, либерально капиталистические - сдохнут ради денег и материальных ценностей, убьют себя и других ради золотого тельца.