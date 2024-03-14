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Забодал Гелендваген депутата

Забодал Гелендваген депутата

Автор:
14 марта 2024 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Волгограде водитель Лады Приоры проморгал красный сигнал светофора и столкнулся на перекрёстке с Гелендвагеном. Местные СМИ сообщают, что Мерседес принадлежит депутату областной Думы Денису Хлыбову.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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28k
Sheir Час назад
Это не называется "проморгал". 100% в телефон втыкал дятел. Красный для него горел секунд 10 как.
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9k
vasilykopkov 14 минут назад
Он не только красный проморгал, он может и квартиру свою проморгал...
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11k
Игорь 16 минут назад
конкретно попал
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2k
Дмитрий 19 минут назад
Водитель приоры сам себе сам себе злобный Буратино...
Интересно застрахован ли Гелендваген по КАСКО и может ли потом страховая стрясти что-то по закону с водителя приоры? Уж депутату то они явно выплатят все что положено. Ремонт этого немецкого авто нынче будет весьма дорогой...
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2k
khvatich 49 минут назад
Главное в новости не ДТП а, Гелендваген депутата. Правильно понял?
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4k
Максим Макашев 55 минут назад
Приоровод спутал глинтвейн-вагон с "Абрамсом"
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6k
Харон ( Χάρων) 55 минут назад
Ну ничего...
Депутатов много.....
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6k
Дмитрий ! 56 минут назад
Ага, "проморгал". Народный мститель.
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231
Dima Час назад
Бухой что-ли? Там красный горел уже пол-минуты! Идиотина
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