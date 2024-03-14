Забодал Гелендваген депутата

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В Волгограде водитель Лады Приоры проморгал красный сигнал светофора и столкнулся на перекрёстке с Гелендвагеном. Местные СМИ сообщают, что Мерседес принадлежит депутату областной Думы Денису Хлыбову.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Интересно застрахован ли Гелендваген по КАСКО и может ли потом страховая стрясти что-то по закону с водителя приоры? Уж депутату то они явно выплатят все что положено. Ремонт этого немецкого авто нынче будет весьма дорогой...
Депутатов много.....