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Красивое мотоциклетное видео из Бразилии

Красивое мотоциклетное видео из Бразилии

Автор:
14 марта 2024 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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Бразилия, дело было в минувшее воскресенье. У байкера сложный перелом ноги, водителя машины задержали и вскоре выпустили под залог. Сообщается, что он был нетрезв.
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Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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7  комментариев
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78k
Viktor Час назад
Бля, скоро начнётся! Хотя при нашей погоде уже сейчас повылазили.
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21k
Александр 3 минуты назад
Водетел резиновое изделие №2.
Таких на кол надо сажать
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516
А П 13 минут назад
Фикай, фикай!
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Мотоциклисты это больные на голову мудаки.
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