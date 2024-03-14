Красивое мотоциклетное видео из Бразилии

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Бразилия, дело было в минувшее воскресенье. У байкера сложный перелом ноги, водителя машины задержали и вскоре выпустили под залог. Сообщается, что он был нетрезв.
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Таких на кол надо сажать
Или в данном случае виноват всё равно мотоциклист?