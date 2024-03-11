На полном ходу в стоящие автомобили

Сама авария произошла ещё прошлым летом на КАДе, но видео опубликовано полицией Санкт-Петербурга только сейчас. Сотрудник полиции оформлял ДТП, в которое попал водитель Кадиллака и в этот момент на скорости 115 км/ч в них влетел Хюндай Санта Фе. В результате второго ДТП водитель кадиллака и полицейский погибли. Сообщается, что расследование завершено, водитель Хюндая находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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