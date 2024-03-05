«Наехал на яму - погнул диск и пробил колесо? Есть способ добиться компенсации»

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Влететь на незнакомой дороге в яму — то еще удовольствие, ведь пробитое колесо может оказаться далеко не худшим из последствий. Но многие водители при этом предпочитают не затевать споров с дорожниками, будучи уверенными, что никакой компенсации всё равно не получат. Автоюрист Александр Шумский поделился советами как добиться компенсации ущерба.
1. Поврежденное из-за ямы колесо - это полноценное ДТП. Вызывайте ДПС и оформляйте аварию - у них же можно будет узнать, кто несёт ответственность за содержание дороги: должностное лицо или организация. Если гаишники отказываются ехать, сами фотографируйте место ДТП со всех ракурсов и езжайте на ближайший пост ДПС.
2. Сделайте экспертизу размера ущерба. На неё обязательно нужно вызвать представителей ответственной за дорогу организации.
3. С вероятностью практически 100% выплату вы сможете получить только через суд. Это долго и сложно, а ещё придётся оплатить судебные расходы, правда потом их можно будет тоже взыскать с дорожников.
Иногда в таких ДТП страдают не только колёса, но и кузовные детали, поэтому важно знать, как действовать при большом ущербе.
У вас бывали подобные случаи на дорогах из-за ям?
2. Сделайте экспертизу размера ущерба. На неё обязательно нужно вызвать представителей ответственной за дорогу организации.
3. С вероятностью практически 100% выплату вы сможете получить только через суд. Это долго и сложно, а ещё придётся оплатить судебные расходы, правда потом их можно будет тоже взыскать с дорожников.
Иногда в таких ДТП страдают не только колёса, но и кузовные детали, поэтому важно знать, как действовать при большом ущербе.
У вас бывали подобные случаи на дорогах из-за ям?
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Метки: Автовсячина Автодор ДПС ДТП Суд авто автомир автомобили автоюрист компенсация машина советы ущерб юрист яма
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автор поста видимо не там знак вопроса в заголовке поставил.
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что касаемо сути вопроса, то скорее всего