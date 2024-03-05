«Наехал на яму - погнул диск и пробил колесо? Есть способ добиться компенсации»

1. Поврежденное из-за ямы колесо - это полноценное ДТП. Вызывайте ДПС и оформляйте аварию - у них же можно будет узнать, кто несёт ответственность за содержание дороги: должностное лицо или организация. Если гаишники отказываются ехать, сами фотографируйте место ДТП со всех ракурсов и езжайте на ближайший пост ДПС.



2. Сделайте экспертизу размера ущерба. На неё обязательно нужно вызвать представителей ответственной за дорогу организации.



3. С вероятностью практически 100% выплату вы сможете получить только через суд. Это долго и сложно, а ещё придётся оплатить судебные расходы, правда потом их можно будет тоже взыскать с дорожников.



Иногда в таких ДТП страдают не только колёса, но и кузовные детали, поэтому важно знать, как действовать при большом ущербе.



У вас бывали подобные случаи на дорогах из-за ям?