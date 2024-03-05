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Наехал на яму - погнул диск и пробил колесо? Есть способ добиться компенсации

Наехал на яму - погнул диск и пробил колесо? Есть способ добиться компенсации

Автор:
05 марта 2024 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   ДПС   ДТП   Суд   авто   автомир   автомобили   автоюрист   компенсация   машина   советы   ущерб   юрист   яма   
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Влететь на незнакомой дороге в яму — то еще удовольствие, ведь пробитое колесо может оказаться далеко не худшим из последствий. Но многие водители при этом предпочитают не затевать споров с дорожниками, будучи уверенными, что никакой компенсации всё равно не получат. Автоюрист Александр Шумский поделился советами как добиться компенсации ущерба.

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Метки: Автовсячина   Автодор   ДПС   ДТП   Суд   авто   автомир   автомобили   автоюрист   компенсация   машина   советы   ущерб   юрист   яма   
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9  комментариев
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
Года три назад был пост от человека, который смог. Почти год он по судам ходил, но отвоевал всю сумму, плюс издержки.
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338
Александр Портениер Минуту назад
Если будут компенсировать за ямы на хотя бы на центральных улицах я хоть и не крещёный но свечку пойду поставлю.
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1k
Dwarf61 37 минут назад
В начале нулевых товарищ так в яму попал: колесо, что-то по подвеске и крыло замяло. Ему дорожники тогда в досудебном порядке всё компенсировали без проблем. Видимо, посчитали, что суд однозначно проиграют, а так сумма без судебных издержек и дополнительных экспертиз меньше. Так что всё реально.
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8k
tamin 51 минуту назад
ага. за колесо стоимость условно 10к судебных дел на год. Анриал. А вот если что серьезное, тогда можно пободаться тьфу тьфу чтобы ни у кого этого не было
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21k
Shtoppi Час назад
«Наехал на яму - погнул диск и пробил колесо? Есть способ добиться компенсации»
-------------
автор поста видимо не там знак вопроса в заголовке поставил.
-------------
что касаемо сути вопроса, то скорее всего
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310
Сергей Час назад
Если у тебя есть куча времени и денег на адвокатов. Это я думаю для безработных у которых на стоянке из сумочки по 10 лямов крадут.
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32k
Юрьевич Час назад
гайцы не поедут, они работать только за зарплату не любят.
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